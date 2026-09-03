Kovalová uvedla, že její otec slouží v ukrajinské armádě a je nesmírně hrdá na to, že brání svou zemi proti ruské agresi. „Ta válka pro mě není vzdálená ani abstraktní. Lidé, kteří jsou mi blízcí, byli zabiti a zraněni při ruských útocích a místa, kde jsem vyrůstala a začala hrát basketbal, zničily raketové údery,“ napsala na sociální síti.
Basketbalistka vysoká 196 centimetrů se rozhodla opustit LSU po jedné sezoně, předtím hrála univerzitní NCAA za Notre Dame.
|
Americký fotbal pozval Rusko. České výběry se ME na protest zřekly
„To rozhodnutí nebylo snadné. Chápu a respektuji, že skládání soupisky k univerzitnímu basketbalu patří, ale musím zůstat věrná sama sobě, svým hodnotám a své zemi,“ uvedla Kovalová.
Sedmnáctiletá Minajevová dosud hrála za MBA Moskva.