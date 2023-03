Basketbalistky KP Brno posílila chorvatská pivotka Trehubová

V dresu KP se poprvé představí v pátek v posledním kole základní části proti Hradci Králové. Brněnský klub informoval o příchodu hráčky v tiskové zprávě.

„Angažováním Katariny reagujeme zejména na nedávné uvolnění Sofie Pelanderové do švédského Norrköpingu. Naší snahou bylo vybrat takový typ basketbalistky, který by co nejvhodněji doplnil náš úspěšný mladý tým před rozhodující fází sezony,“ řekl generální manažer KP Richard Foltýn.

Trehubová, která loni působila v Benfice Lisabon, je bývalou mládežnickou reprezentantkou a nyní členkou chorvatského týmu 3x3.