Abramavičiuse čeká těžká premiéra, po reprezentační pauze Olomoucko přivítá lídra tabulky Slavii NBK.
„Nyní je důležité, aby co nejrychleji poznal hráče a společně s realizačním týmem začal pracovat na využití jejich předností. Vyhodnotíme také složení hráčského kádru a možnosti jeho posílení,“ uvedl Strniště.
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Dvanáct zápasů, jen jediné vítězství. Olomoucko odvolalo trenéra Musila
Sedmatřicetiletý kouč v minulosti vedl mládežnické reprezentace Litvy. V letech 2023 a 2024 byl asistentem Vanji Miljkoviče v Pardubicích. Pak trénoval lucemburský tým Arantia Larochette.
„Znalost české ligy z působení v Pardubicích vnímáme jako výhodu, která mu může usnadnit převzetí mužstva v rozehrané sezoně,“ řekl Strniště.
Olomoucko má na kontě jedinou výhru z 13 ligových zápasů.