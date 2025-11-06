Ferrol řádil v Ostravě. A táhla ho Češka. Šotolová si španělské angažmá pochvaluje

Jiří Seidl
  11:48
Poprvé od srpna, od svého přestupu z KP Brno do španělského Ferrolu, se basketbalová reprezentantka Karolina Šotolová podívala domů, do Česka. A vedla si skvěle. Její tým v pátém utkání Eurocupu vyhrál v Ostravě nad SBŠ 98:64 a bez porážky je v čele skupiny K.
Karolina Šotolová (vlevo) z Ferrolu bojuje o míč s ostravskou Olianou...

Karolina Šotolová (vlevo) z Ferrolu bojuje o míč s ostravskou Olianou Squiresovou. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Rozehrávačka Karolina Šotolová z Ferrolu se snaží obejít ostravskou kapitánku...
Karolina Šotolová se snaží dostat k míči mezi ostravskými basketbalistkami...
Rozehrávačka Karolina Šotolová ze španělského Ferrolu se v utkání s SBŠ Ostrava...
Karolina Šotolová z Ferrolu debatuje se spoluhráčkou Moirou Joinerovou.
64 fotografií

„Doma jsem nebyla dva měsíce, ale uteklo to rychle,“ usmála se rozehrávačka Karolina Šotolová, odchovankyně Studánky Pardubice, která byla v duelu s SBŠ Ostrava se svou spoluhráčkou Albou Sanchezovou s 18 body nejlepší střelkyní utkání.

Vyhrály jste jednoznačně, ale první čtvrtinu jste ztratily 15:26. Proč?
Zpočátku jsme špatně bránily, nechodily na doskoky a Ostravanky dávaly rychlé a jednoduché koše. Nevím, jestli byly ještě takové uspané, nebo čím to bylo, ale potřebovaly jsme se chytit hlavně v obraně, více běhat, makat.

Proměnily jste 14 trojek. Je střelba z dálky největší zbraň vašeho družstva?
Ve střelbě za tři jsme silný tým, ale není nestavíme na tom naši hru, protože ne vždy se na trojky můžeme spolehnout. Snažíme se i o dobré doskoky a rychlou hru.

Česká rozehrávačka Karolína Šotolová míří do zápasu MS v basketbalu 3x3.

Ostravanky mají výjimku, aby mohly Eurocup hrát ve své hale, protože v ní není čistě basketbalové hřiště. Bylo těžké se rozkoukat, když na palubovce je spousta čar?
Zaslechla jsem, že si někdo od nás i stěžoval, že těch čar je tam moc, takže nevím, jestli to někoho ovlivnilo. Pokud jde o mě, nehrávám tady úplně ráda. Když jsem byla v Brně, nebylo to moje nejoblíbenější prostředí (usmála se), ale nakonec jsem se trefila. I holky se trefily, měly jsme nějaké volné střely, které jsme proměnily a naštěstí z toho zápasu nebylo drama.

Zatímco v Eurocupu jste zatím suverénní, ve španělské lize se vám nedaří. S bilancí dvou výher a tří porážek jste až třinácté. Čím to je?
Podobně jako my je na tom více týmů. Jsme sice teďka dole, ale osmý celek (Jairis) má stejně bodů jako my. Je začátek sezony, takže na nějaké hodnocení je brzo.

Španělská liga basketbalistů patří mezi nejlepší v Evropě. Co ženská?
Považuji ji za jednu z top v Evropě spolu s tou francouzskou a o to víc jsem ráda, že jsem se do ní dostala, byl to takový můj sen. Nikdy jsem si ale nemyslela, že by mohl vyjít...

Jaká je španělská liga?
Basket je v ní, nechci říct tvrdší, ale rychlejší. Očekávala jsem, že bude trošku jiná než naše. Potřeboval jsem si zvyknout, zpočátku jsem se necítila úplně v pohodě, ve svém rytmu, ale zápas od zápasu to bylo lepší a lepší.

Kávičkářka Šotolová o dvojčeti s vysněným životem i nabyté sebedůvěře

A jak se vám na severním pobřeží Galície žije mimo basketbal?
Když máme volno, tak někdy objíždím tamější pláže. I s holkami jsme už na některých byly. Tohle je tam super.

Ví se o vás, že jste milovnice kávy. Máte už ve Ferrolu nějakou oblíbenou kavárnu?
Jo, našla jsem si ji. Jenže bohužel Španělé mají odpoledne, někdy od dvou do pěti, zavřeno, což mi nevyhovuje.

Zašla jste si na kávu i v Ostravě?
Přijela za mnou rodina, takže jsme šli v den utkání na oběd a pak i na to kafe. Bylo to fajn. I kavárna. Vždycky si nějakou najdu (usmála se).

Na Vánoce se stihnete podívat domů?
Doufám, že jo, i když to bude na otočku. Plánuji letět dvacátého třetího prosince a dva dny na to se budu vracet.

Karolina Šotolová z Ferrolu debatuje se spoluhráčkou Moirou Joinerovou.

V červnu jste se těsně nedostala do nominace na mistrovství Evropy, které se hrálo i v Brně. Jak jste brala, že jste byla třináctá hráčka a na šampionát jich jelo dvanáct?
Prostě sport. Jednou se do dvanáctky dostanete, jindy ne. Bohužel jsem dostala černého Petra.

Vrátíte se do reprezentace?
Teď jsme my zkušenější hráčky dostaly volno (národní tým čekají 13. a 14. listopadu v Székesfehérváru přípravné zápasy s Maďarskem), trenérka (Romana Ptáčková) pozvala mladší ročníky. Ale na další sraz, který bude v březnu, budu doufám pozvaná. Mluvily jsme s trenérkou spolu.

O nominaci si říkáte svými výkony ve Španělsku, kde zatím máte lepší statistiky, než minulou sezonu v Brně. Souhlasíte?
To vůbec nevím. Je však začátek sezony a během ní může přijít i nějaký výpadek. Teďka se mi daří, budu ráda, když to tak bude pokračovat. Vždycky chci ukázat, že do reprezentace patřím.

Vstoupit do diskuse

NH Ostrava – BK GAPA Hradec Králové

8. 11. • 17:30 • Hala Tatran, Moravská Ostrava

Koupit

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Pavel Bucha z Cincinnati (vpravo) v souboji s hvězdou Interu Miami Lionelem...

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Rulíkův rébus: Vlevo prázdno, kdo se nezalekne hvězd? Koreis by hleděl i do AHL

Premium
Radim Rulík během zápasu české reprezentace proti Švýcarsku. (4. května 2025)

Těžký úkol to bude pro všechny hráče. Hned v prvním zápase na olympiádě na ně vlétne McDavid, MacKinnon nebo Makar. Kanadští rychlíci, jedni z nejlepších hokejistů na světě. Někteří Češi zažívají...

6. listopadu 2025

Ferrol řádil v Ostravě. A táhla ho Češka. Šotolová si španělské angažmá pochvaluje

Karolina Šotolová (vlevo) z Ferrolu bojuje o míč s ostravskou Olianou...

Poprvé od srpna, od svého přestupu z KP Brno do španělského Ferrolu, se basketbalová reprezentantka Karolina Šotolová podívala domů, do Česka. A vedla si skvěle. Její tým v pátém utkání Eurocupu...

6. listopadu 2025  11:48

Dončič zastavil Wembanyamu, zářil i Jokič. A Westbrook prožil s Golden State revival

Stephon Castle ze San Antonio Spurs proti Los Angeles Lakers neuspěl,...

Sledovaný souboj evropských superhvězd v NBA získal slovinský basketbalista Luka Dončič, 35 body dovedl Los Angeles Lakers k výhře 118:116 nad San Antonio Spurs. Francouzský talent Victor Wembanyama...

6. listopadu 2025  7:53,  aktualizováno  11:15

Skoro dva měsíce byl bez gólu. Ten pocit mi chyběl, zářil Schick po vítězné trefě

Útočník Leverkusenu Patrik Schick (vpravo) během gólové akce v utkání s...

Aktuální sezona pro něj zatím i kvůli zranění byla gólově chudá. Ve středu večer si to však fotbalový útočník Patrik Schick vynahradil. Na půdě Benfiky v Lize mistrů se prosadil jen osm minut po...

6. listopadu 2025  11:06

Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, kdy hrají Češi

Trenér Radim Rulík na tréninku reprezentace před Českými hrami v Brně.

Je tu první reprezentační akce olympijské sezony. Čeští hokejisté se od 6. do 9. listopadu předvedou na Finských hrách (Karjala Cup). Program zápasů, výsledky, soupisky i kde turnaj sledovat...

6. listopadu 2025  10:15

I Barcelona to tu měla složité. Trenér Fenerbahce varuje, z Plzně ale chce 3 body

Trenér Fenerbahce Domenico Tedesco na tiskové konferenci před zápasem s Plzní.

Přestože fotbalisté Fenerbahce Istanbul půjdou do čtvrtečního čtvrtého kola Evropské ligy v Plzni v roli favoritů, jejich trenér Domenico Tedesco je před zápasem velmi obezřetný. Čtyřicetiletý...

6. listopadu 2025

Zapeklitá asijská mise. Noah je jasný favorit, říká Janotka o arménském soupeři

Trenér Janotka udává pokyny obránci Janu Královi.

Od našeho zpravodaje v Arménii Chaos na silnicích, oprýskané postsovětské budovy, potloukající se pouliční psi. Rychle poznáte, že tahle země geograficky a vzezřením patří spíše mimo Evropu. Přesto fotbalová Sigma ve více než 2...

6. listopadu 2025  9:52

Já legenda? Ještě je brzy, říká Siniaková. Má jistou jedničku, potěšila ji pomsta

Kateřina Siniaková na turnaji v čínském Wu-chanu.

Plavovlasá bojovnice se v arabské poušti raduje z hojné sklizně. Posedmé v kariéře se Kateřina Siniaková kvalifikovala na WTA Finals, popáté ukončí rok jako světová jednička v deblu, díky úternímu...

6. listopadu 2025

Jako první v dějinách. Ovečkin vstřelil gól číslo 900, soupeř mu chtěl ukrást puk

Alex Ovečkin z Washington Capitals s pukem, kterým trefil svůj 900. gól v...

Historický rekord NHL i nadále posouvá. V nočním duelu proti St. Louis (6:1) se vyhoupl na kulaté číslo 900. Ruský útočník Alexandr Ovečkin zapsal jubilejní trefu, zastavit se na ní ale nehodlá....

6. listopadu 2025  8:37

Řevnivost Děčín - Ústí? Jsme kamarádky, ne jako chlapi, říká dcera legendy

Mariana Landová.

Tátu nezapře podobou ani pojetím hry. „On byl tvrdý hráč, já se o to snažím taky,“ hrdě hlásí Mariana Landová, dcera děčínské basketbalové legendy Roberta Landy. V úterý zažila poprvé zápas před...

6. listopadu 2025  8:31

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Na začátku sezony bylo hůř, tvrdí Haraslín. Srovná si teď s Rakówem bilanci?

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín (vlevo) na tiskové konference před pohárovým...

Příběhem z nedělního rána v Karviné uzdravený Lukáš Haraslín pobavil novináře i vedle sedícího kouče Briana Priskeho. „Málem jsem nehrál ani tam. K snídani jsme si dal vajíčka a celý den mě bolelo...

6. listopadu 2025

Vaněček čelil ofenzivě Toronta, Ovečkin vstřelil jubilejní 900. gól

Alex Ovečkin z Washington Capitals pálí na bránu.

Středeční zápasy hokejové NHL přinesly jeden český gól a start jednoho tuzemského gólmana. Dlouhán v útoku Calgary Adam Klapka jednou trefou podpořil triumf kanadského celku 5:1 nad Columbusem....

6. listopadu 2025  6:32,  aktualizováno  7:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.