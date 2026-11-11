„A i tím, že máme nové vedení, je výsledek úspěch,“ připomněla nečekanou změnu na české lavičce z konce října, kdy roli hlavního trenéra převzal Martin Bašta po Romaně Ptáčkové. „Ne každý čekal, že to bude tak vyrovnané.“
Sama při předzápasovém povídání hlásila: „Španělky chtějí potvrdit roli favoritek a vyhrát skupinu.“
Jenže proti houževnatým Češkám se nadřely. Ačkoliv na startu druhé čtvrtiny ukořistily vedení už o 13 bodů, v závěru se vypořádávaly s mankem.
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Blyštivý talent tak musela ukázat rozehrávačka Iyana Martínová, sedmička letošního draftu WNBA zaznamenala celkově 18 bodů, 4 doskoky, 6 asistencí a 5 zisků. Během klíčových momentů koncovky ji doplňovaly María Araújová a také doskakující Raquel Carreraová.
„Nás bohužel zabily ztráty,“ věděla Šotolová. „Měly jsme jich strašně moc a byly zbytečné. Můžeme si ale vzít to, že dokážeme hrát s každým. Že jsme dobrý tým, když makáme a bojujeme spolu.“
K napínavému průběhu přispěla 12 body, 5 doskoky i 3 asistencemi, novému trenérskému štábu tak při absenci klíčové rozehrávačky Elišky Joklové ukázala svou kvalitu.
V národním týmu se totiž v minulosti pohybovala na hraně sestavy, trenérka Ptáčková ji například jako poslední škrtla ze soupisky před EuroBasketem 2025. A ačkoliv pomohla ke kvalifikaci na berlínský světový šampionát, velký turnaj vynechala kvůli akcím trojkové reprezentace, s níž absolvovala celé léto, MS i ME.
„Jsem ráda, že jsem dostala znovu šanci a pozvánku,“ říkala v Oviedu.
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Během čtvrtka ji s parťačkami čeká přesun do Prahy, kde jsou na programu zápasy proti Chorvatkám (14. 11.) a Bulharkám (17. 11.).
„Doufám, že nám fanoušci pomůžou a poženou nás kupředu. Bude to složitější, protože doma bude větší tlak. Máme ale kvalitní hráčky,“ ujišťovala Šotolová.