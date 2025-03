Fandil nám Krejčí! A my jemu. Děti na tripu snů hltaly NBA, od idolu dostaly trička

„Pro nás byl však největší hvězdou Vítek,“ vážil si setkání s českým vyslancem v NBA Karel Suska, šéftrenér mládeže BK Teplice, s nímž se výpravy snů zúčastnili i zástupci ústecké Slunety a Slavoje Litoměřice.

Jak vás napadlo uspořádat zájezd do kolébky basketbalu?

Nápad se zrodil někdy v létě 2024, když jsme angažovali k našemu týmu U15 trenéra z Ústí Michala Žaluda, který už dvakrát v Americe se Sluneťáky byl. Přednesli jsme mu naši vizi a on souhlasil, za což mu patří obrovské díky.

Kolik vás bylo?

Celkem nás cestovalo 34. Účastnilo se 20 hráčů zejména z teplického týmu U15 a U14, pár mladších a dále pak trenéři a rodiče z našeho týmu, ze Slunety a Slavoje Litoměřice, kteří projevili zájem. Vycestovali jsme na deset dní, pět jsme strávili v Atlantě a pět na Miami Beach.

Jak se skládal program?

Vycházeli jsme z termínu ústeckých jarních prázdnin a do toho napasovali zápasy NBA. Kluby jsme kontaktovali napřímo a s Vítkem Krejčím jsme nejdříve komunikovali přes agenta a posléze osobně. Pro 34 lidí shánět lístky je masakr, proto všechno muselo jít přes týmy. Domluva však byla parádní a pořadatelé nám nabídli i early entry, což jsou první řady v hale na rozcvičení hráčů a warm-up. Bylo skvělé je vidět takto zblízka.

Pomohly vám i nějaké osobní vztahy s Vítem Krejčím?

Ano, osobní vazby asi trochu pomohly, protože už se takto jednou s Michalem Žaludem potkali před rokem. Vítek s námi komunikoval, ale do poslední chvíle kvůli předchozímu zranění bederní páteře nevěděl, jestli za Atlantu bude hrát. Nakonec to vyšlo a nastoupil k prvnímu zápasu po zranění po čtyřech týdnech, což pro nás bylo skvělé. Spíš jsme mysleli, že ještě hrát nebude.

Jak na vás působil?

Vítek je fakt super chlap a profík, zároveň si ale na nic nehraje. Dokonce pro nás nechal připravit i trika, za všechno obrovské díky!

Červená trička Krejčí 27 jsou tedy z jeho dílny?

My jsme si všichni vyrobili trička USA TRIP, které jsme Vítkovi dali. Potěšilo ho to. Červená trika s nápisem Krejčí 27 nám nechal vyrobit Vítek a jeho tým poté, co se dozvěděli, že ho přijede podpořit tak velká skupina z Čech.

A on vás zase podpořil v přípravném zápase. Překvapení?

To teda bylo, a velké. Najednou jsme viděli, jak se kluci chtěli předvést, motivace hrát před ním byla obrovská. Vítek nám fandil poločas, pak už musel jet odpočívat vzhledem k náročnému programu NBA. Ale z jeho návštěvy jsme byli opravdu překvapení a nadšení.

Měli jste spolu v aréně i besedu, na co se děti ptaly?

Debata proběhla po jeho zápase a všechny zajímal jeho aktuální zdravotní stav vzhledem k předešlému zranění, pak jak probíhá den NBA hráče, jaké má vytížení a celá ta cesta, než se dostal do NBA. Také jakou má nyní pozici v týmu a jestli mu nechybí Česko a čeština.

Jak dopadly vaše přípravné zápasy? Je nějaký rozdíl mezi českými a americkými kluky?

Dva zápasy proběhly v Atlantě v jeden den a v jiných gymech. Oba jsme prohráli, jeden o hodně a druhý o kousek. V Miami to byl turnaj, kde jsme také prohráli, tým z Key Westu byl opravdu našlapaný, místní celek z Miami nebyl tak dobrý a byla vyrovnaná koncovka, kterou jsme nakonec nezvládli. Ale troufám si říct, že pokud bychom přivezli kompletní tým U15, tak bychom dvakrát vyhráli, po jednom zápase v Atlantě i v Miami. Největší rozdíl je asi v psychice, Američané si prostě věří a hrají jen jeden na jednoho. Zároveň jsou také mnohem vyspělejší vzhledem k tomu, že tam basketbal hraje mnohem více dětí a mají větší výběr. Celkově to srovnání bylo skvělé a pro naše hráče obrovská zkušenost.

Z místních školních tělocvičen jste taky byli paf?

I když to byly jen středoškolské tělocvičny, byly velké a hlavně všude hodně místa pro diváky. Je to super a škoda, že takové podmínky nemáme v Česku. Arény na NBA, to je úplně jiný svět, neuvěřitelné. Také jsme v Atlantě navštívili finále Overtime Elite League (OTE), to byla asi nejmodernější hala, kterou jsme kdy kdo viděli.

Kolik utkání NBA jste navštívili?

Viděli jsme dva zápasy NBA. Atlanta Hawks proti Philadelphii 76ers byl pro nás důležitý zejména kvůli Vítkovi. V tomto zápase chybělo celkem sedm hvězd, takže víceméně hráli náhradníci, ale všechno přebil Vítkův start a následný program s ním. V Miami jsme viděli zápas proti vítězi NBA Boston Celtics, což bylo super, mnoho hvězd a olympijských vítězů na jednom místě, to bylo skvělé.

Co na to říkaly děti a vy osobně? Je to jiný svět?

Děti byly nadšené, fandily, kupovaly si suvenýry ve fanshopu. Na zápasech jsme byli s více než dvouhodinovým předstihem, protože jsme měli objednané první řady na rozcvičení. Vidět ty hvězdy zblízka bylo skvělé, pozorovat je, co všechno dělají za cviky, protahování, to byl prostě super zážitek. NBA je show a je fakt, že od začátku do konce se myslí na diváka. Roztleskávačky, střílení triček, různé soutěže o všechno možné.

Které hvězdy jste ještě potkali?

Viděli jsme Carmela Anthonyho na finále OTE, z dřívějších superstar Dominiquea Wilkinse a Kyle Korvera, z těch současných Tatuma, Whitea, Holidaye, Porzingise, Trae Younga, Herra, Wigginse, Adebaya a další. Ale pro nás byl největší hvězdou Vítek.

Kdo se dětem nejvíc při zápasech líbil?

Kromě Vítka bych asi řekl Tatum a Holiday z Bostonu, Herro a Wiggins z Miami. Na finále Overtime Elite hodně fandili bratrům Ellisovým.

Jaká na zápasech NBA panuje atmosféra v hledišti?

Určitě se mužstva nepodporují jako v Evropě, mají to tam hlavně jako zábavu. Ve fandění je na tom Evropa mnohem lépe, v Americe ta podpora od příznivců většinou přichází až v play off.

Co dalšího jste v USA viděli mimo basketbal?

Muzeum Coca-Coly, obrovské a krásné George Aquarium, Olympijský park, spoustu mrakodrapů v Atlantě i Miami, samotnou Miami Beach. Zážitkem byly nákupy v outletech.

Zopakujete v budoucnu podobný americký trip?

Všechno dobře dopadlo, dá se říct bez zaváhání, což je skvělé. Vyjet ve 34 lidech není legrace, ale všechno se podařilo. Dokonce i Eiffelovku v Paříži jsme zvládli cestou domů. Věřím, že to někdy zopakujeme, protože to za to stojí.