Chceš na MS? Tak si vydělej! Jak trpaslík z Kapverd dřel na letenky do ráje

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium

Když vystoupáte na majestátní vulkán Pico do Fogo do téměř třech tisícovek metrů a rozhlédnete se kolem sebe, jako by se čas zastavil. Mraky, oceán, v dálce rozesetá kupa ostrůvků. Nádhera! Ale i na Kapverdách - uprostřed ničeho - vyrůstají báječní basketbalisté.