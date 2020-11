Kapitán Peterka minul, Hradec ale nakonec derby konečně ovládl

Domácí kapitán, se sedmnácti body nejlepší střelec svého týmu, tak dostal výbornou příležitost zvýšit náskok svého týmu na tři body, což by Pardubičtí velmi pravděpodobně mohli jen vyrovnat a vynutit si prodloužení.

První pokus Peterkovi vyšel, ale druhý do koše nezapadl a míč doskočil jeden z protivníků.

„Věřil jsem, že to dám, ale bohužel. Alespoň jsem to udělal zajímavější,“ vypravoval po zápase hradecký basketbalista už s klidem v hlase. Pardubice totiž sice rychle zaútočily a podle očekávání se pokusily o tříbodový koš, ale Dunans pět vteřin před koncem netrefil, míč se dostal do hradeckých rukou a pak už mohla propuknout jeho radost.

Byla hodně velká právě proto, že šlo o Pardubice?

I když se hrálo bez diváků, pro které je to možná ještě prestižnější než pro nás hráče, rivalita je i mezi námi. I když jde o stejné body jako v jiném zápase, stále je to derby a navíc nám trvalo více než dvě sezony, než se nám v něm zadařilo.

I pro vás to je něco, co se nestává každý den, přestože jste proti Pardubicím v minulosti hrál i za jiná družstva. Jaká je vůbec vaše bilance?

Nic moc. Naposledy jsem je v lize porazil asi před pěti lety, kdy jsem byl druhý rok v Prostějově. Nám se to za ty dva roky podařilo dvakrát, ale jednou jsem nehrál. A se Svitavami jsem je, myslím, neporazil ani jednou.



Co nyní rozhodlo o tom, že se vám to podařilo?

Především to, že jsme podali mnohem lepší výkon než dva dny předtím v Kolíně. Hlavně v obraně, což je vidět i na tom, že jsme inkasovali o dvacet bodů méně než tam. Proti Pardubicím jsme si v obraně dobře pomáhali a nepouštěli soupeře k lehkým střelám, navíc jsme jak v obraně, tak v útoku hráli kolektivně. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě.

Většinou jste vedli, na začátku poslední čtvrtiny dokonce o 13 bodů. I o tento náskok jste ale záhy přišli a málem se o cennou výhru připravili. Proč?

Takový už je basketbal. Soupeř na nás trochu víc přitlačil, v útoku dal trojku a pak i koš s faulem a najednou šel do těsného vedení. Na tom si ale cením toho, že jsme se v těch chvílích nepoložili a za chvíli jsme byli znovu o pět bodů vpředu. Pak jsme zvládli i koncovku.

Vyhráli jste o dva body, o dva body jste dva dny předtím prohráli v Kolíně. Jak berete takovou vyrovnanost letošní ligy?

Že je to pro soutěž jen dobře, i když nám ty vyrovnané výsledky spíše uškodily, většinu zápasů, které jimi skončily, jsme prohráli. Jsou to kdyby, ale kdybychom body z nich měli, jsme dnes úplně někde jinde. Dnešní liga je ale opravdu vyrovnaná, tradičně je odskočený Nymburk, i když také už prohrál, a neskutečnou formu má Opava.

Právě mistrovský Nymburk hostíte v sobotu, jde o dalšího soupeře, kterého Hradec za více než dvě sezony od návratu ještě neporazil. Bude to těžší než v derby?

Určitě, i když Nymburk po dlouhé době v lize nedávno prohrál. Pak ale svoji sílu ukázal v Lize mistrů, kde naopak o třicet bodů zvítězil. Takže uvidíme, jak to bude tentokrát.

Ať už zápas dopadne jakkoliv, bude další z těch prestižních - i pro vás. Z Pardubic pocházíte, za Nymburk hrál až donedávna váš bratr.

To je pravda, po dlouhé době proti nám hrát nebude, teď už válí v Německu.