Veterán Švrdlík: Přál bych si, abychom zase přitáhli lidi. Nechci končit v předkole

Autor:
  12:24
Skoro se tomu ani nechce věřit. „Začínám jedenáctou sezonu v Bekse, něco už jsem tu zažil,“ říká pivot Kamil Švrdlík. Kapitán pardubických basketbalistů v průběhu nadcházejícího ročníku, konkrétně na konci listopadu, oslaví 39. narozeniny. I proto se z aktuální soupisky Východočechů nápadně vymyká.
Kamil Švrdlík (vlevo) z Pardubic atakuje ústecký koš kolem Jana Karlovského.

Kamil Švrdlík (vlevo) z Pardubic atakuje ústecký koš kolem Jana Karlovského. | foto: Milan Křiček / KVIS Pardubice

Langston Wertz III. (vpravo) z Olomoucka u míče v zápase s Pardubicemi, brání...
Noah Carter z Olomoucka u míče v zápase s Pardubicemi, hlídají ho Luboš Kovář...
Kamil Švrdlík z Pardubic útočí na koš Kolína.
Kamil Švrdlík (vpravo) z Pardubic se tlačí k brněnskému koši.
11 fotografií

„Přišli mladí, hladoví kluci, což je důležité. Ale kromě mě jsou tu vlastně všichni mladí,“ usmívá se Švrdlík. „Jsem za to rád a doufám, že jim půjdu příkladem. A že budeme skvělý tým. Ten podle výsledků v přípravě zatím funguje, ale já je nepřeceňuju — musíme to potvrdit v sobotu v Opavě,“ dodává.

S čím do soutěže půjdete?
Přál bych si, abychom byli mnohem lepší než v uplynulých dvou sezonách a abychom vyhrávali domácí zápasy, což se nám moc nedařilo. To je vždycky zklamání. Chtěl bych, abychom na Dašickou přitáhli co nejvíc lidí a zvedli vlnu nadšení. Aby na basket opět rádi chodili — ne jen na Nymburk a podobně. A aby mě ve městě zastavovali a ptali se, kdy zase nastoupíme doma. To je asi nejdůležitější věc.

Šotnar poděkoval, že nedostal výpověď. Z Pardubic by časem rád viděl klub číslo 1

Loňské desáté místo určitě nebylo tím, co byste si představovali. Vy jste přitom během své předchozí kariéry dosáhl na řadu úspěchů včetně medailí; máte tedy velkou motivaci si závěr kariéry ještě podobně osladit?
Jednoznačně. Bylo by smutné, kdybych končil jako po minulé sezoně někde v předkole. Pořád chci něco dokázat, vyhrát. To mě žene dopředu. Byl bych rád, kdyby se mi to podařilo s tímhle týmem.

Je třeba říct, že úplně všechno na té sezoně zlé nebylo — konkrétně vy jste na jaře předváděl dominantní výkony, a v jednom utkání dokonce zaznamenal úžasnou užitečnost 50. Kde se to ve vás vzalo?
Asi to korelovalo s tím, že jsem v té chvíli musel hrát opravdu hodně. V tu dobu nám to navíc šlo i jako týmu, sedalo si to. Já se snažil hrát naplno už od začátku ligy, jenže tam nám to tolik neklapalo, neměl jsem tolik balonů v útoku. Ale tady se více hrálo přes vysoké hráče.

Každopádně z osobního hlediska zajímavý vývoj.
Někteří se mě hned po tom zápase, kdy se ta statistika objevila (19. března proti Slavii), v dobrém ptali: Ty ještě hraješ? (úsměv) Asi je to překvapilo. Taky jsem neočekával, že si v 38 letech udělám bodový rekord (34 bodů). Ale takhle to zkrátka vyšlo. Asi bych byl radši, kdybychom dokázali víc jako tým. Snad se mi letos bude dařit taky, ale týmu to prospěje víc. Mužstvo je důležitější. Nicméně bylo fajn si dokázat, že na to pořád mám, i divákům a trenérům, že je na mě spoleh.

Pardubice i v nepovedené sezoně našly pozitiva, do nové jdou s vyšším rozpočtem

Cítíte ze spoluhráčů typu Luboše Kováře, že vnímají, že mají
na víc, než loni předvedli?
Luboš tu měl loni první sezonu po Nymburce, kde moc nehrával, i když tam byl právem. Zatím to od něj byly jen záblesky. Kuba Tůma, který přišel teď, je to samé. I Adam Lukeš by se chtěl posunout. Tohle by měl být motor nové sezony, ti kluci by měli ukázat, že patří ke špičce. Měli bychom z toho těžit.

Mluvil jste o tom, že chcete opět nalákat diváky na Dašickou. Kteří z Američanů by k tomu podle vás mohli zvlášť přispět?
Zed Key bude fanoušky určitě bavit, ten je hodně naskákaný, předvede řadu zajímavých kousků, smečí. Nebo i Joe Bryant — nebojí se na sebe brát těžké střely a zakončení, kolikrát si říkám, že to ani nejde dát... Ale jemu to tam spadne.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...

MS v atletice 2025 Tokio: výsledky, vítězové, česká nominace a výkony

Atletická elita osm dní bojovala v dalekém Japonsku. Mistrovství světa v Tokiu bylo na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci a výkony, program závodů a především výsledky najdete v...

Jak já jsem šťastný! Postava debutoval v Detroitu s nulou, trenéra oslnil mrštností

V extralize se během roku proměnil z prakticky neznámého ve hvězdu, teď začíná v zámoří opět s prázdným rejstříkem. V noci dostal brankář Michal Postava poprvé čuchnout k hokejové NHL a v přípravě se...

26. září 2025  13:51

Menšík v Pekingu zvládl první kolo, Krejčíková zdolala světovou jedenáctku

Tenista Jakub Menšík v prvním kole v Pekingu potvrdil roli sedmého nasazeného a Miomira Kecmanoviče porazil 7:5 a 6:4. Ve druhém kole turnaje žen si Barbora Krejčíková poradila 7:5 a 6:2 se světovou...

26. září 2025  8:13,  aktualizováno  13:44

Vitík zavinil penaltu, tragický Watkins ji ale neproměnil. Jak to, že ještě neskóroval?

V minulých sezonách patřil k nejobávanějším útočníkům anglické ligy, vybojoval si místo v reprezentaci a v kádru fotbalové Aston Villy je největší hvězdou. Jenže když Olliemu Watkinsovi český obránce...

26. září 2025  12:41

Duhový dres vybojoval díky útoku Hudson, Novák ve Rwandě nestačil na kostkách

Osmnáctiletý Harry Hudson vyhrál na mistrovství světa v silniční cyklistice v Kigali závod juniorů s hromadným startem. V kategorii, v níž se v roce 2004 stal světovým šampionem Roman Kreuziger,...

26. září 2025  12:38

Veterán Švrdlík: Přál bych si, abychom zase přitáhli lidi. Nechci končit v předkole

Skoro se tomu ani nechce věřit. „Začínám jedenáctou sezonu v Bekse, něco už jsem tu zažil,“ říká pivot Kamil Švrdlík. Kapitán pardubických basketbalistů v průběhu nadcházejícího ročníku, konkrétně na...

26. září 2025  12:24

První Češi v NHL: Jiříkovy zámořské trampoty. Ukradený gól a útěk za letuškou

Premium

Coby průkopník vstoupil na neprobádané území a chvílemi nevycházel z úžasu. Hokejista Jaroslav Jiřík se shodou okolností stal prvním Čechem v NHL. Vlastně se v ní v dresu St. Louis Blues jenom mihl,...

26. září 2025

Diváci znovu ocenili politého Červenku. Připomeňte si zlaté oslavy hokejistů

Během těchto dní upadlo Česko do hokejového šílenství. Vítězné momenty šampionátu vyvrcholily výhrou ve finále, kdy národní tým zdolal Švýcarsko 2:0. U následné euforie byla i redakce iDNES.cz,...

26. září 2025  11:37

Tohle si člověk užije! Hudáček rozhodl a gestem provokoval fanoušky Pardubic

V divokém utkání se stal mužem klíčového okamžiku. A také nepřítelem tribun. Třinecký hokejista Libor Hudáček si závěr extraligového duelu v Pardubicích vychutnal. V čase 59:44 vstřelil za...

26. září 2025  11:08

Nové duo dál válí. Trousil se Sedlákem sebrali set jedničkám, další zápas vyhráli

Beachvolejbalisté Tadeáš Trousil a Jiří Sedlák postoupili na Pro Tour Elite v Riu de Janeiro do předkola play off. Pokračování v turnaji jim zajistila čtvrteční výhra 2:1 na sety nad německým párem...

26. září 2025  9:59

Úspěch z ničeho? Ne, jen dlouhodobá píle. Expert o síle českého volejbalu

Kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop! Za léta v českém sportu možná trochu ohraná fráze, ale ve čtvrtek zněla až na dalekých Filipínách. Volejbalová reprezentace tam totiž přepisuje historii....

26. září 2025  9:30

Česko vs. Bulharsko v TV: kde sledovat semifinále MS ve volejbale živě

Senzační jízda českých volejbalistů na mistrovství světa na Filipínách pokračuje. V sobotním semifinále je čeká souboj s Bulharskem. Kde a kdy můžete zápas sledovat živě?

26. září 2025  9:29

MS ve sportovním lezení 2025 Soul: program, výsledky, jak si vede Ondra

Mistrovství světa ve sportovním lezení v roce 2025 zamířilo do jihokorejského Soulu. V akci je devět českých reprezentantů včetně legendárního Adama Ondry. Jaký je program šampionátu i výsledky...

26. září 2025  9:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.