„Přišli mladí, hladoví kluci, což je důležité. Ale kromě mě jsou tu vlastně všichni mladí,“ usmívá se Švrdlík. „Jsem za to rád a doufám, že jim půjdu příkladem. A že budeme skvělý tým. Ten podle výsledků v přípravě zatím funguje, ale já je nepřeceňuju — musíme to potvrdit v sobotu v Opavě,“ dodává.
S čím do soutěže půjdete?
Přál bych si, abychom byli mnohem lepší než v uplynulých dvou sezonách a abychom vyhrávali domácí zápasy, což se nám moc nedařilo. To je vždycky zklamání. Chtěl bych, abychom na Dašickou přitáhli co nejvíc lidí a zvedli vlnu nadšení. Aby na basket opět rádi chodili — ne jen na Nymburk a podobně. A aby mě ve městě zastavovali a ptali se, kdy zase nastoupíme doma. To je asi nejdůležitější věc.
Loňské desáté místo určitě nebylo tím, co byste si představovali. Vy jste přitom během své předchozí kariéry dosáhl na řadu úspěchů včetně medailí; máte tedy velkou motivaci si závěr kariéry ještě podobně osladit?
Jednoznačně. Bylo by smutné, kdybych končil jako po minulé sezoně někde v předkole. Pořád chci něco dokázat, vyhrát. To mě žene dopředu. Byl bych rád, kdyby se mi to podařilo s tímhle týmem.
Je třeba říct, že úplně všechno na té sezoně zlé nebylo — konkrétně vy jste na jaře předváděl dominantní výkony, a v jednom utkání dokonce zaznamenal úžasnou užitečnost 50. Kde se to ve vás vzalo?
Asi to korelovalo s tím, že jsem v té chvíli musel hrát opravdu hodně. V tu dobu nám to navíc šlo i jako týmu, sedalo si to. Já se snažil hrát naplno už od začátku ligy, jenže tam nám to tolik neklapalo, neměl jsem tolik balonů v útoku. Ale tady se více hrálo přes vysoké hráče.
Každopádně z osobního hlediska zajímavý vývoj.
Někteří se mě hned po tom zápase, kdy se ta statistika objevila (19. března proti Slavii), v dobrém ptali: Ty ještě hraješ? (úsměv) Asi je to překvapilo. Taky jsem neočekával, že si v 38 letech udělám bodový rekord (34 bodů). Ale takhle to zkrátka vyšlo. Asi bych byl radši, kdybychom dokázali víc jako tým. Snad se mi letos bude dařit taky, ale týmu to prospěje víc. Mužstvo je důležitější. Nicméně bylo fajn si dokázat, že na to pořád mám, i divákům a trenérům, že je na mě spoleh.
Cítíte ze spoluhráčů typu Luboše Kováře, že vnímají, že mají
na víc, než loni předvedli?
Luboš tu měl loni první sezonu po Nymburce, kde moc nehrával, i když tam byl právem. Zatím to od něj byly jen záblesky. Kuba Tůma, který přišel teď, je to samé. I Adam Lukeš by se chtěl posunout. Tohle by měl být motor nové sezony, ti kluci by měli ukázat, že patří ke špičce. Měli bychom z toho těžit.
Mluvil jste o tom, že chcete opět nalákat diváky na Dašickou. Kteří z Američanů by k tomu podle vás mohli zvlášť přispět?
Zed Key bude fanoušky určitě bavit, ten je hodně naskákaný, předvede řadu zajímavých kousků, smečí. Nebo i Joe Bryant — nebojí se na sebe brát těžké střely a zakončení, kolikrát si říkám, že to ani nejde dát... Ale jemu to tam spadne.