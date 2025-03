Švrdlík na chvíli připomněl Jokiče. Ten kluk je starší než já, žasl trenér Pardubic

Všichni vidí čísla – body a doskoky, ale on je jeden z hráčů, který od začátku sezony až doteď nepřestává bojovat, ačkoliv měl také slabší chvilky stejně jako celý tým. Ten kluk je starší než já a měl by být příkladem pro všechny baskeťáky. Dává tomu srdce a byl za to odměněný kariérním výkonem,“ vyzdvihl Jan Šotnar, kouč pardubické Beksy.

Ten byl sám překvapený, kolik Švrdlík stačil nasbírat bodů. Ironman mezi basketbalisty krom jiného proměnil devět z 11 trestných hodů, přitom šestky nikdy nepatřily k jeho doménám.

„Kamilovy body jsou velice nenápadné. Není to o tom, že bychom hráli akce pro něj, ale bývá na správném místě,“ poznamenal Šotnar. „Z toho mám také obrovskou radost, samozřejmě i z vítězství a z celého výkonu týmu. Tentokrát tam byla energie a věřím tomu, že diváci, kteří přišli, se bavili,“ připojil trenér Východočechů.

V tabulce skupiny A2 je Beksa nadále druhá za ostravskou Novou hutí, stáhla ji však opět na rozdíl jedné výhry.