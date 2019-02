Dvě absence, zlomená ruka... Chyběl nám řád, lituje pardubický Švrdlík

„Chyběl tomu řád. Mysleli jsme si, že to bez rozehrávačů zvládneme, ale na palubovce byl zmatek. Dělali jsme úplně nesmyslné ztráty a ukázalo se, že tito hráči nám hodně chyběli. Spoustu akcí jsme kvůli jejich absenci zahráli úplně jinak... Prostě špatné,“ neskrýval po duelu domácí pivot Kamil Švrdlík.

Hrozivá byla ze strany Pardubic, které do utkání nastoupily bez Viktora Půlpána a Richieho Williamse, hlavně první polovina zápasu. Východočechům se vůbec nic nedařilo a chvílemi prohrávali i o dvacet bodů.

„Myslím si, že kdybychom neměli ty absence a hráli v největší pohodě, tak to zvládneme. Potřebujeme, aby se vrátil alespoň jeden rozehrávač a navázali jsme na výkon v Opavě. Konečně se musíme nějak ustálit a postupně se zlepšovat, nebo vydržet... A ne nahoru dolů,“ říkal Švrdlík.

Beksa má v základní sestavě k dispozici tři rozehrávače, takže bez Půlpána a Williamse by měl zbývat ještě jeden.

Jenže: Donovan Jackson si prakticky hned na začátku zlomil ruku, odjel si do nemocnice pro sádru a podle všeho má po sezoně.

„Ztráta Donovana je pro nás další rána. Co to pro nás bude znamenat do budoucna, to teď říct nedokážu, ale v dnešním zápase chyběl hodně. Když vypadl, šel za něj na palubovku Michal Svoboda, který byl ze začátku trochu vyjevený a asi potřeboval víc klidu, ale co naděláme...,“ krčil rameny Švrdlík.

On i jeho spoluhráči se ve druhé polovině střetnutí přece jen trochu zmátořili a udělali ze zápasu trochu drama. Stíhací jízda však začala pozdě a domácí prohráli o šest bodů.

„Bylo to pěkné, diváci se taky dostali trochu do varu a neskončilo to o tolik, ale je to stejně prohra,“ pokračoval dvaatřicetiletý hráč.

Dvanácti body Bekse „přispěla“ i nová tvář - chorvatský křídelník Ozren Pavlovič, který na východ Čech přišel za hříšníka Dwayna Benjamina, který se po nedodržení životosprávy poroučel.

„Ozren měl na začátku trochu problémy s faulováním... Těžko to teď posuzovat, protože hodně kluků hrálo mimo svoje pozice, uvidí se, až se to trochu ustálí. Budeme však doufat, že nám Ozren pomůže,“ hodnotil Švrdlík.

Jeho tým v současnosti střídá prohru s výhrou a jako rozjetá mašina zrovna nepůsobí, dostane však prostor ještě ve skupině A1, kterou Beksa zahájí 6. února ve 20 hodin v Brně.

„Pořád máme vše ve vlastních rukou. Když vyhrajeme 12 zápasů ze 14, bude to dobré,“ usmíval se Švrdlík.