Švrdlík hraje za Pardubice již desátou sezonu. Nedávno si v utkání s pražskou Slavií vytvořil 34 body osobní rekord. V ročníku má průměr 9,8 bodu a šest doskoků.

„Pořád cítím, že mám týmu co nabídnout, a hlavně basket mě stále nesmírně baví. Zároveň v sobě nosím pocit, že klubu i městu ještě něco dlužím. Toužím dosáhnout úspěchu, který by byl odměnou nejen pro nás hráče, ale především pro skvělé pardubické fanoušky, kteří nás neustále podporují,“ řekl Švrdlík.

„Pardubice se pro mě a mou rodinu staly skutečným domovem. To, co jsme tady našli, je víc než jen basketbal, je to pro nás srdeční záležitost,“ dodal bývalý hráč Prostějova.

Kamil Švrdlík (vpravo) z Pardubic se tlačí k brněnskému koši.

V právě skončené nadstavbové části NBL vylepšil svá čísla na průměr 15,7 bodu a 8,9 doskoku. „Kamil v posledních utkáních jednoznačně dokazuje, jak důležitým hráčem pro náš tým je. Přidanou hodnotu vidím v jeho charakteru. I v nepříznivé situaci dokázal příkladně pracovat pro tým a podporoval spoluhráče, kterým se vždy snaží jít příkladem. Mohu potvrdit, že u Kamila je věk pouze číslo,“ uvedl trenér Jan Šotnar. Jeho svěřence čeká v předkole play off Olomoucko.