Konečně si zahraju basket, těší Švrdlíka po úspěchu v 1ON1

„Pro mě je hlavně parádní, že jsem si zase po dvou měsících mohl zahrát basketbal. Už to nebyla jen střelba, ale i nějaký adrenalin, o něco se hraje,“ pochvaloval si třiatřicetiletý pivot na klubovém webu. Konkrétně je v sázce 100 tisíc korun, které si odnese jeden z 24 účastníků.

Na pražské Folimance (stánek USK Praha) byli v základním kole Švrdlíkovými soupeři domácí Michal Mareš s Markem Vyroubalem, děčínský Ondřej Šiška, ústecký Dalibor Fait a Tomáš Merta z Kolína. Švrdlík nestačil pouze na Faita a Mareše. „Fyzicky se mi nejvíc vyrovnal asi Ondra Šiška. Dopadlo to sice 5:2 pro mě, ale nebylo to jednoduché, byl nejvíc schopný na mě zatlačit a dát mi nějaký odpor,“ přemítal Švrdlík.

Systém hry jeden na jednoho je takový, že se vždy hraje do pěti a trojka je počítána za dva body. Švrdlík ve čtvrtek zvítězil dvakrát 5:0, jednou 5:2 a dvakrát svému soupeři podlehl shodně 4:5.

„Podle mě je docela dobře vidět, jak je to náročné. I když zápas skončí třeba 5:0 po pěti nájezdech, pořád je to těžké, protože se jde neustále z obrany do útoku, pořád jsme v zápřahu,“ popisoval Švrdlík, jenž vyhlíží další souboje.

„Těší mě, že si znova zahraju. A hlavně už budu pořádně vědět, do čeho jdu. Beru to ale především jako zpestření, nebudu jen běhat na ovále nebo trénovat na Dukle. Přece jen jde o zápasové situace,“ těšilo Švrdlíka.