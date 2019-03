Dvakrát zlomená noha nakopnutá sudím. Bosenský smolař je po operaci

Nurkič si zlomil lýtkovou i holení kost levé nohy v druhém prodloužení zápasu při útočném doskoku.

Pivotman, který měří 213 centimetrů a váží přes 120 kilogramů, dopadl na nohu protihráče Jareda Dudleyho a neštěstí bylo na světě.

Podobná smůla potkala v minulých letech i americké hvězdy Paula George a Gordona Haywarda. Oba křídelníci se vrátili po několika měsících, ale do původní formy se dostávali dva roky.

Zatímco Nurkič ležel v bolestech na hřišti a ostatní hráči začali odvracet zrak v předtuše těžkého zranění, jeden z rozhodčích si to kolem hráče zamířil tak neopatrně, že o něj zakopl.

O jeho zlomenou nohu!

Pak ke zraněnému konečně přispěchali lékaři a zdravotníci a začali hráči poskytovat první pomoc.

„Udělalo se mi z toho špatně,“ přiznal Nurkičův spoluhráč Damian Lillard. „Všichni se otáčeli a šli rychle pryč. Něco takového opravdu vidět nechcete,“ dodal.

Nurkičovo nešťastné zranění a kopanec od rozhodčího:

Nurkič byl v utkání nejlepším hráčem svého týmu s 32 body a 16 doskoky. Ve své nejlepší sezoně v NBA měl průměry 15,6 bodu a 10,4 doskoku na zápas.

Jeho kolegové dotáhli duel do vítězného konce 148:144, v play off to však bez něj budou mít mnohem těžší.

A fandové Blazers si nyní připomínají prokletí svých podkošových hvězd. Bill Walton v 70. letech, Sam Bowie v 80. letech i Greg Oden v nultých letech jsou toho předchozími důkazy.