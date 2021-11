Jurečku těší, že opavští basketbalisté nyní nemusejí cestovat

V tomto týdnu mají před sebou tři duely v pěti dnech. Dnes od 17.30 nastoupí v Ostravě, ve čtvrtek v 18.00 ve FIBA Europe Cupu hostí Perm a v sobotu ve stejném čase přivítají Pardubice.

„Tu sérii začínáme zostra, v derby s NH Ostrava. Domácí rozjeli soutěž velmi dobře a proti nám mají vždy velkou motivaci. Nebude to jednoduché,“ tuší opavský trenér Petr Czudek.

„V Ostravě to je skoro domácí utkání, nemusíme nikam daleko cestovat. A další dva duely máme ve své hale,“ míní opavský křídelník Luděk Jurečka. Co si od dnešního derby slibuje?

„Ostravští v sobotu hodně prohráli v Kolíně, tak snad jejich psychika nebude dobrá,“ odpovídá Jurečka, který doufá, že by se do opavské sestavy mohl vrátit i někdo z marodů, Kvapil má virózu a Zbránek potíže s kolenem, leč je to jen málo pravděpodobné.

Jurečka přiznává, že skloubit ligu s evropským pohárem je těžké.

„Ve FIBA Cupu je všechno silovější. A rozhodčí pouštějí více zákroků, takže nějakou dobu trvá, než si na to zvyknete. Podobné to je i opačně,“ podotkl. „Pro nás je ale dobře, že před Ostravou jsme hráli s Děčínem, takže jsme se stačili adaptovat na ligu.“