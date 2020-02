Vymlouvat se, že jsme mladí, nemá žádné opodstatnění, říká Páleník

Devatenáctiletý nadějný křídelník Juraj Páleník je sice jedním ze čtyř zahraničních hráčů v NH Ostrava – ale je Slovák.

„Postupně se zlepšujeme, ale pořád máme výpadky, kdy hrajeme špatně a prohrajeme o čtyřicet padesát bodů, jako třeba doma s Pardubicemi,“ připomněl Juraj Páleník jednu z nejvýraznějších porážek.

Národní liga v sobotu pokračuje po dvoutýdenní přestávce, kdy vrcholil Český pohár a reprezentace hrála kvalifikaci mistrovství Evropy. Opava v elitní skupině A1 hostí od 17.00 USK Praha, NH Ostrava ve skupině A2 od 17.30 Hradec Králové.

Pro Ostravské to je první ze série tří duelů, které je nyní čekají na domácí půdě. A doufají, že zaberou, protože jim stále hrozí pád do baráže. Mají jen o jedno vítězství více než poslední dva celky Brno a Kolín a o jedno méně než devátý Hradec Králové.

Jsou v této sezoně zatím největším problémem Ostravských výpadky? „Určitě,“ potvrdil Páleník.

Odmítá však, že by to bylo tím, že družstvo je mladé a nově složené. „Vymlouvat se, že jsme mladí, nemá žádné opodstatnění. Spíše to může být nějakým nastavením v hlavě. To však mohu říct za sebe. Je to o koncentraci na zápas. Rozhodně musíme v obraně hrát více do těla. To vidíme na našich soupeřích. Třeba Nymburk, tam v obraně všichni makají na sto procent. Vidí se, hledají. Opava také. Tamější hráči navíc hrají spolu pět šest let, což je znát.“

Podle Páleníka nesmějí Ostravští propadat panice. Musejí být trpěliví. A pořád věřit, že jejich výkony půjdou nahoru. Jenže stále je srážejí i laciné ztráty, nepřesnosti.

„Bohužel,“ uznal Páleník. „Mnoho lidí říká, že k mladému týmu ztráty patří, což je pravda, ale tolik jich být nesmí. Třeba doma nemůžeme dostávat sto bodů, ani devadesát. Musíme více máknout v obraně.“

NH Ostrava z 24 utkání v tomto ročníku národní ligy dostala 100 a více bodů v deseti duelech, z toho v pěti doma. Naposledy v předminulém kole v Kolíně, který je poslední...

„Obrana je velký problém,“ potvrdil Páleník. „Jako mladý tým nemůžeme soupeře přestřílet, ale ubránit. Jenže často hloupě chybujeme.“

Vyrovnávat se s porážkami není podle Páleníka snadné. Navíc když na výhru čekají už pět kol.

„Základem je uvědomit si chyby a ukázat si je,“ podotkl Páleník. „Pokud jde o mě, tak se na zápas podívám sám doma ještě jednou ze záznamu a z toho se nejvíce poučím. Pak musíme utkání hodit za hlavu, nemůžeme jít do dalšího s tím, že jsme prohráli o třicet bodů.“

Dodal, že Ostrava v posledních letech nehrála na úplně nejlepších pozicích. „Trenér Bálint přišel s tím, že chce něco změnit. Jenže to nejde hned,“ upozornil.

Přesto protivníci vesměs vyzdvihují ostravskou odvahu hrát s mladými, převážně českými basketbalisty. „Je to správná cesta, zaslouží si ocenění,“ řekl rozehrávač Opavy a národního týmu Jakub Šiřina.

„Také to tak vnímám, ale říkám to i proto, že je mi devatenáct let a zatím hraju. Někdy jsem až překvapený, jak hodně,“ přiznal Juraj Páleník. „Trenér se toho nebojí a chce změnit minulost, kdy tady působilo až šest hráčů ze zahraničí. Teď jsme i se mnou čtyři, ale mě trenér jako cizince až tak nebere. Opava tak taky začínala a později hrála Ligu mistrů. Dokáže hrát vyrovnané zápasy se špičkou, umí potrápit i Nymburk.“

Ostravské výkony jsou v této sezoně hodně nevyrovnané. Zahrají dobře, a když se zdá, že se mužstvo zvedá, přijde propad – jako minulé dvě porážky s posledními celky soutěže Kolínem a Brnem.

„Pořád to chce trpělivost,“ tvrdí Páleník. „Ale je fakt, že už začínáme být nervózní z toho, že se na hřišti nevidíme a děláme pořád stejné chyby. Přesto si myslím, že to přijde. Vždyť čtyři nebo pět našich hráčů hraje nejvyšší soutěž poprvé, což musí být znát.“