Milionář z NBA, miliardář z fastfoodu. Ukázal, že i sportovci umí podnikat

Oním dlouhánem, co překvapenou ženu obsluhoval, byl totiž on.

Jenže v éteru se ztratil jeden podstatný fakt - za přepážkou nestál zaměstnanec, nýbrž majitel pobočky Wendy’s, stejně jako tehdy čtyř dalších v Milwaukee.

Po konci kariéry se Bridgeman, který v úterý ve věku 71 let zemřel, vypracoval v jednoho z nejúspěšnějších byznysmenů z řad bývalých basketbalistů, možná není troufalé říci, i sportovců.

Dvanáct let v NBA nemusí být vrchol

V určitém ohledu měl ovšem hlas z rádia pravdu. Hráči, kteří v NBA nevybočili výjimečností z průměru, si vskutku ve sportovním důchodu vydělávali dalšími činnostmi.

Z dnešního pohledu byl jejich výdělek nízký, avšak na solidní start podnikání v 80. letech vystačil. Bridgeman budiž důkazem.

Je dost možné, že řada sportovních fanoušků o něm příliš neví.

Do historie se vloudil jako součást transakce mezi LA Lakers a Milwaukee Bucks, během které zamířil do Kalifornie hvězdný Kareem Abdul-Jabbar. Osmička draftu 1975 se přesouvala opačným směrem.

V NBA pak odehrál Bridgeman dvanáct sezon, jen na dva roky si ze státu Wisconsin odskočil na štaci k LA Clippers. Ve 849 zápasech základní části nasbíral v průměru 13,6 bodu, 3,5 doskoku a 2,4 asistence, dalších 49 mačů přidal s téměř totožnými statistikami v play off. Nejdále z Bucks došel v roce 1984, kdy si zahrál finále Východní konference.

Gus Williams ze Seattle SuperSonics drží za ruku Juniora Bridgemana z Milwaukee Bucks.

Tomu odpovídala i peněžitá odměna, za dobu působení v NBA si vydělal 2,95 milionu dolarů, ani v jediné sezoně se nedostal přes 350 tisíc.

A přesto se jeho jmění v únoru odhadovalo na 1,4 miliardy (!) dolarů. Taková suma ho řadí do světa LeBrona Jamese, Magica Johnsona a s přimhouřením očí i Michaela Jordana, který je ovšem mezi basketbalovými boháči odskočený – Forbes uvádí u jeho jména sumu 3,5 miliardy dolarů.

Rozdíl je ovšem v tom, že se Bridgeman, snad odpustí, vypracoval mezi smetánku z pozice pěšáka, chcete-li věčně šestého hráče sestavy.

Jak to tedy dokázal?

Pečlivě nastudovaný systém

Stejně jako ostatní hráči vstupoval Bridgeman do světa výdělků NBA s bídnou finanční gramotností, a když se po první sezoně bavil se svým účetním, dostal dnes už úsměvné doporučení: „No, prostě neutrácej až příliš.“

To je rada, panečku!

A tak se jako mnohem důležitější ukázala setkání s Waynem Embrym, bývalým basketbalistou a v té době generálním manažerem Bucks, který ovšem vlastnil také několik poboček McDonaldu.

V pozorné Bridgemanově mysli zablikala kontrolka: Takže po kariéře nemusím pro někoho pracovat, ale šéfem můžu být i já. Právě k tomuto cíli od roku 1978 směřoval.

Měl i štěstí, když mu vyšla investice do kabelových televizí Jima Fitzgeralda, většinového vlastníka Bucks, či odvážný tah s odmítnutím manažerské pozice v Milwaukee.

Junior Bridgeman z Milwaukee Bucks brání Larryho Birda z Boston Celtics.

Místo toho se v roce 1987 pustil do byznysu. Nejdříve zkoušel prorazit s pobočkou Wendy’s v Brooklynu. Jenže napoprvé mu to společně s dobrým Paulem Silasem nevyšlo.

Silas se vrátil do světa basketbalu a Bridgeman to zkusil podruhé.

Dovzdělal se, objel v rámci tréninkového programu Wendy’s několik fastfoodových poboček, snažil se pochopit systém jejich fungování a pak jich v Milwaukee pět koupil. Tentokrát už se trefil.

I proto mohl být tím, který od devadesátých let rozšiřoval mezi svými basketbalovými následovníky povědomí o finanční gramotnosti.

„Junior byl skvělým podnikatelem, který navázal na svou dvanáctiletou hráčskou kariéru v NBA a vypracoval se v uznávaného a úspěšného byznysového lídra,“ řekl komisař NBA Adam Silver.

Do roku 2016 rozšířil Bridgeman síť vlastněných poboček Wendy’s a Chili’s do stovek, poté všechny prodal a pustil se do dalších výnosných vod – jeho firma Bridgeman Food Inc. začala stáčet do lahví Coca-Colu.

V prosinci 2020 vstoupil i do mediálního světa, když koupil magazíny Ebony a Jet za 14 milionů dolarů. A že by odolal investicím do sportu? Ne věčně. Do Louisville, spjatém hlavně se značkou KFC, se neúspěšně pokoušel dostat klub NBA. A loni v září si pořídil desetiprocentní podíl Milwaukee Bucks, kteří vyřadili jeho dres s číslem 2 v roce 1988.

„Příležitost zapojit se znovu do fungování týmu a využít ji bylo něco, co čem jsem tak trochu snil,“ vyznal se tehdy Bridgeman.

V úterý 11. března ho ale zradilo zdraví. Ve věku 71 let zemřel jako jeden z nejúspěšnějších byznysmenů v řadách bývalých sportovců.