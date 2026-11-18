„Ještě spousta z nich se nikdy nesetkala s takto vypjatým a důležitým zápasem,“ zamýšlela se osmadvacetiletá pivotka, která od dubna na basketbalových palubovkách chybí. A návrat rozhodně nechce uspěchat, byť věří, že se dlouhá pauza už chýlí ke konci.
Její návrat by se národnímu týmu hodil, v bojích o kontinentální šampionát zatím posbíral tři porážky. V únorovém okně budou Češky doma čelit Španělkám, venkovní zápasy odehrají v Bulharsku a Chorvatsku.
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Malou naději na úspěch ještě drží, jsou však ve velmi nevýhodné pozici. „Je to škoda, což asi zaznělo po každém zápase v kvalifikaci,“ komentovala Reisingerová. „Utkání bylo těžké, ale myslím si, že bychom se s tím měly poprat trošku líp v některých situacích. Ale to jsou zkušenosti.“
Co vás mrzí nejvíce?
Udělala se dobrá změna, nastavila se úžasná atmosféra, dobré fungování týmu se skvělými lidmi i trenéry a se skvělou partou. Je to hrozně velká škoda hlavně vůči novému vedení a i vlastně tomu novému hezkému kolektivu, který se díky tomu vytvořil.
I proto jste za postranní čárou zápas tak prožívala?
Když nehraju, emoce jsou mnohem větší. Na hřišti je to úplně o něčem jiném. Přece jen na lavičce člověk všechno vidí, víc zápas prožívá. Chápu, že holky to mají na hřišti složité. Ze strany se lehce říká, kde byla chyba, kde mohly být, kdy mohly střílet... Ale hlas jsem tentokrát neztratila, to je dobře.
Neměla jste nutkání vyběhnout na palubovku?
Hlavně v zápase s Chorvatskem. Tam už jsem si říkala, že se dojdu rychle převléct a naskočím. Přemýšlela jsem, kde mám dres. (úsměv) Ale bohužel vím, že to je zatím nereálné. Proti Bulharkám jsem si fakt myslela, že to nebude potřeba. Holky nastoupily skvěle, takže jsem ze začátku vůbec neměla pochybnosti.
Kromě vás chybí také Emma Čechová, další klíčová pivotka. Jak se vám líbí pokroky mladých nástupkyň?
Myslím si, že obě, jak Kačka Kalná, tak Naty Koucká, odvedly dobrou práci v tak těžké situaci. Bojovaly s tím, že nic takového ještě nezažily. Odehrály pár minut na mistrovství světa, ale teď najednou měly větší zodpovědnost. Kačka začínala v základu, což už je velký rozdíl.
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Čím zaujaly?
Opravdu myslím, že můžeme být pyšné na to, co odehrály. Kačka s Bulharkami bojovala, jak jí síly stačily. Zdálo se mi, že dobře poslouchala různé rady a tipy, tomu zápasu dala teď absolutní maximum. Nikdo se na ně s Naty nemůže zlobit, od obou můžeme jenom čekat pozitivní věci do budoucna.
A jaký je váš výhled?
Už je to lepší. Doufám, že se mi pauza blíží ke konci a že už za chvilku budu začínat. Ale uvidíme. Neříkám hop, dokud nepřeskočím.
Prvním velkým krokem musel být trénink s reprezentací, jak moc vám chyběl sportovní kolektiv?
Hrozně moc. Bylo to hodně emotivní, doteď je to citlivé téma... Je skvělé, když člověk není pořád sám, má o koho se opřít, s kým se zasmát. Jsem vděčná, že jsem tady mohla být, že jsem si s holkami mohla párkrát zatrénovat.
Julia Reisingerová na tréninku českých basketbalistek.
Jaké byly tréninky?
Nebylo toho moc, protože přece jenom ještě jedu ve svém rytmu, který není úplně týmový. Ale jsem ráda za každou šanci a za každou možnost si s někým zatrénovat.
Co se vám honilo hlavou, když jste vstupovala s parťačkami na palubovku?
Bylo to trošku zvláštní. Když jsem si vzala dres, říkala jsem si: „Ty jo, to je divné.“ Už to byla nějaká doba, co jsem na sobě neměla dres nebo vůbec basketbalové věci. Bylo to speciální, trošku víc emoční. Myslím si, že na poslední půlrok budu ještě dlouho vzpomínat.