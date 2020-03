Přístup à la Valencie. Nic vážného, zůstaň, slyšela Češka o koronaviru

„Už jsem naštěstí týden a půl doma s rodinou, ale jsem ráda, že se mi povedlo bez větších problémů vrátit do Česka. Ze začátku totiž situace ve Španělsku vůbec nevypadala tak vážně jako teď. Nikdo to moc neřešil. Klub pořád říkal, že se nic neděje, všechno bude dobré a bude se dál hrát,“ uvedla v tiskové zprávě České basketbalové federace Reisingerová.

„Pak to ale vygradovalo, zrušili nám zápas Eurocupu v Belgii a začala se postupně posouvat a odkládat španělská liga. V tu chvíli se to začalo hodně řešit,“ líčila jedenadvacetiletá reprezentantka, která se poté rozhodla vrátit domů, protože česká vláda začala zavírat hranice.

„Valencie mě nejprve nechtěla pustit, přesvědčovali mě, že musím zůstat, dokud se liga definitivně nezruší. Ve zprávách ve Španělsku ale proběhlo, že možná bude zavírat Praha a pražské letiště, že se zavřou hranice a neměla bych možnost, jak se vrátit zpátky. V tu chvíli jsem řekla v klubu, že musím domů, dostala výjimku a mohla jsem odletět,“ přidala.

Česká pivotka zatím nemusí řešit finanční situaci, protože při přerušení soutěže stále pobírá plnou výplatu. Musí se také udržovat v kondici, protože ve Španělsku stále věří, že se soutěž znovu rozběhne. „Z pohledu klubu jsme vlastně pořád v sezoně,“ uvedla Reisingerová.

Julia Reisingerová (vlevo) z Valencie bojuje o míč v zápase s Olympiakosem Pireus.

„Posíláme trenérům videa, informace, jak se připravujeme, jak se cítíme, a podobně. Musíme být připravené, protože nevíme, kdy nás povolají zpátky do sezony, což je teď otázka vyšší moci. Zatím jsme tak nadále placené, ale jak to bude dál, to úplně nevíme,“ uvedla a dodala, že je v pravidelném kontaktu i se spoluhráčkami.

Po návratu domů je Reisingerová v povinné dvoutýdenní karanténě v malé vesničce nedaleko od Strakonic.

„Protože jsem na vesnici, tak zvládám karanténu v pohodě. Člověk může jít ven, pracovat na zahradě a tohle dává člověku větší volnost než být celý den zavřená,“ popsala Reisingerová.

„Já jsem skoro pořád na zahradě a pracuji, domů si jdeme jen odpočinout a ohřát se. K večeru plním tréninkový plán od atletického kouče z Valencie, protože se pořád chystám, že mě můžou povolat zpátky. Do mého tréninku se zapojuje celá rodinka, což můžete vidět na sociálních sítích,“ přidala s úsměvem.

Česká reprezentantka Julia Reisingerová se chystá na zápas s Rumunskem.

Pauza Reisingerové přišla vhod, protože ambiciózní tým z Valencie zatím úplně nenaplňuje očekávání a se 14 výhrami a osmi porážkami je v lize čtvrtý. V Eurocupu postoupil až do čtvrtfinále, ale soutěž byla také přerušena.

„Se sezonou nejsem moc individuálně ani týmově spokojená,“ uvedla Reisingerová. „Jsem ráda, že si můžu odpočinout, protože ve Valencii jsme slovo odpočinek moc neznaly. Šla bych si zahrát nebo i jen zastřílet do haly, ale protože mám každý den hodinu a půl tréninku od atletického trenéra, tak se úplně nenudím a basket mi zas tolik nechybí. Pauza nám neuškodí, pokud se člověk udržuje. A ani vlastně nemám čas myslet na to, že nehraju,“ prohlásila.