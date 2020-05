Z velkoklubu k mistrovi. Reisingerová se s rozpaky vrátila do Katalánska

Reisingerová do slavné Valencie zamířila po úspěšné předminulé sezoně, ve které s Gironou získala titul a také ocenění pro nejužitečnější hráčku finále. Po ukončení aktuálního ročníku kvůli pandemii koronaviru jí však skončila smlouva a pivotka se do katalánského klubu vrátila.

„Vracím se do Girony asi hlavně proto, že mi basketbalově tenhle rok úplně nevyhovoval. Už před rokem mě vlastně mrzelo, že odcházím,“ řekla v tiskové zprávě České basketbalové federace. „Z části se chci vrátit do místa, kde mi to basketbalově vyhovovalo lépe,“ dodala.

Reisingerová se po přerušení španělských soutěží vrátila domů na jih Čech a jednání o smlouvě nechala na agentovi, kterému posléze návrh kontraktu schválila. Uzavření hranic a další opatření kvůli nákaze covid-19 ji tak při hledání nového angažmá nijak neovlivnily.

S Gironou podepsala oproti zvyklostem dvouletou smlouvu. „Znám klub, znám město a vzhledem k tomu, že jsem tam byla nadmíru spokojená s detaily, které se ještě zlepšily, tak nebyl důvod nepodepsat na dva roky,“ uvedla dvaadvacetiletá Reisingerová.

„Je to taková jistota jak pro mě i pro klub, vzhledem k současné situaci, když člověk neví, jestli se to bude zhoršovat nebo zlepšovat. Můžeme teď dva roky na něčem pracovat, něco budovat. Je to má první dvouletá smlouva a těším se,“ prohlásila Reisingerová.

V Gironě by se měla hlásit na začátku září, ale s ohledem na situaci s koronavirem a možné dohrávání evropských pohárů se situace může změnit. „Momentálně má klub svých starostí dost, ale pokud se bude Euroliga a Eurocup dohrávat někdy v září, tak nám start přípravy 1. září stačit nebude. Uvidíme, jak to všechno bude,“ uvedla.