Jak na dlouhánky? Důraz a rychlost, velí Reisingerová. Češky hledají i kapitánku

  6:45
Sestava pro kvalifikaci o mistrovství světa je už nějakou dobu známá. Kdo ale nahradí Terezu Vyoralovou v roli kapitánky či jak si basketbalistky poradí v užší rotaci pivotek, se teprve ukáže. Obě témata s českými novináři probírala Julia Reisingerová. Klíčová podkošová hráčka a jedna z přirozených lídryň národního týmu připomínala: „Takovou situaci znám i z klubu.“
Julia Reisingerová na tréninku českých basketbalistek

Julia Reisingerová na tréninku českých basketbalistek

Julia Reisingerová na tréninku českých basketbalistek
Julia Reisingerová během cesty do Wu-chanu, kde basketbalová reprezentace...
České basketbalistky ve Wu-chanu před kvalifikací o MS 2026.
Julia Reisingerová na procházce ve Wu-chanu, kde s reprezentací zabojuje o MS...
V Pésci, se kterou mimochodem vévodí maďarské lize, je zvyklá na větší zodpovědnost na palubovce i v kabině. A na úspěšné vlně by ráda zůstala také ve Wu-chanu, kde na ni bude spoléhat reprezentace v boji o mistrovství světa.

Z hráček, které aspoň místy hrají na pozici číslo pět, tedy pivotce, trenérce Romaně Ptáčkové zbyla jen trojice Reisingerová (194 cm), Emma Čechová (195 cm) a Natálie Stoupalová (185 cm).

Lucii Svatoňové (185 cm), jež v nominaci vykrývá mezeru po zraněných Kateřině Rokošové a Tereze Vitulové, více svědčí pozice tři a čtyři.

Sedmadvacetiletá Reisingerová nicméně věří: „Kromě mě máme další skvělé holky, které se každým rokem zlepšují. Nemám strach, že mě nezastoupí, kdyby se něco stalo, nebo jsem neměla svůj den. Samozřejmě by se nám ještě hodily další, abychom si mohly více odfrknout. Ale i tak si myslím, že můžeme obstát.“

Hamzová před kvalifikací o MS: Cítíme, že šance je. Postup by byl přirozený vývoj

Šestičlenná kvalifikační skupina, ze které postupují na šampionát nejlepší tři týmy plus mistryně Evropy z Belgie, přinese velký test.

Hvězdná Emma Meessemanová (193 cm) na závěr hektického týdne bude třešničkou na dortu. „S ní si aspoň budu rozumět, hrajeme podobným stylem. A pořád je to evropský basket,“ usmála se Reisingerová.

Kvalitu ale skrývají i další týmy.

Například první soupeřky z Jižního Súdánu se opírají o Mariu Gakdengovou (190 cm), což je na klubové úrovni hráčka maďarského Szekszárdu.

Stejně jako Reisingerová tak těžila ze změny programu tamní soutěže, která začala reprezentační přestávku dříve oproti původním plánům. „Jak se teď Maďarkám úplně nedařilo v reprezentaci, chtěli jim dát dva dny volno,“ přibližovala opora NKA PEAC Pésc.

Julia Reisingerová na procházce ve Wu-chanu, kde s reprezentací zabojuje o MS...
Natálie Stoupalová, Petra Holešínská a Julia Reisingerová ve Wu-chanu před...

„Znám i pár holek z Mali,“ pokračovala česká basketbalistka další africkou zemí, se kterou reprezentace změří síly. Hrozit můžou Mariam Coulibalyová (192 cm, Girona), Aminata Brahima Sangaréová (187 cm, Leganés) či Diana Balayeraová (191 cm, ASVEL).

Brazílie má na soupisce Kamillu Cardosovou (201 cm), která poslední dvě sezony patřila do základní sestavy Chicago Sky v WNBA.

Velkou podkošovou silou disponuje i domácí Čína díky Li Jüe-žu (201 cm), Chan Sü (211 cm) a Čang C’-jü (220 cm).

Složitá situace?

„Jsem si jistá, že budeme schopné něco uhrát. Jim se taky nebude líbit naše agresivita a rychlost. Přece jen, čím vyšší jsou, tím složitější to pro ně bude s náma běhat,“ tvrdila Reisingerová a připomínala: „Teď už nebude nic jednoduché. Musíme mít nějakou sebedůvěru, věřit tomu, na čem roky pracujeme. A když do toho dáme všechno, nemůžeme na konci ničeho litovat.“

To zní jako slova hodná vůdkyně týmu.

Kdo však oficiálně nahradí v roli kapitánky Terezu Vyoralovou, která čeká potomka, se definitivně rozhodně až v Číně, kde se sejde kompletní sestava.

Češky čeká stěžejní týden roku. Ptáčková je v pozoru: Favoritkami jsme jen jednou

„Myslím si, že holky, které by se na to skvěle hodily, máme. Důležité je, co se děje mimo, jak si tým pomáhá. Což myslím, že my děláme. Nepotřebujeme vyloženě někoho, aby nás dal do latě. Víme, co si můžeme a nemůžeme dovolit. Hrajeme spolu nějaký pátek, každá z nás už má zodpovědnost v sobě,“ zamýšlela se nejdříve Reisingerová.

Když pak dostala otázku, jestli by kapitánskou pozici přijala, odpovídala: „Asi je pravda, že kapitánka dostává ještě větší nálož než jen herní. Ale zase je to čest a pocta, přece jenom jde o národní tým.“

Jasněji bude už brzy.

Jak o obsazení pozic v týmu, tak o možné účasti českých basketbalistek na světovém šampionátu. Naposledy na něm hrály před dvanácti lety v Turecku.

Probojují se mezi 11. a 17. březnem do Berlína?

