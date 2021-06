Reisingerová: Musíme trošku sjednotit obranu a pak už to bude perfektní

Opora španělské Girony byla ráda, že se vedle ní a další stabilní opory Kateřiny Elhotové (14 bodů) prosadily i další hráčky jako například Gabriela Andělová (10), Natálie Stoupalová (9) či Eliška Hamzová (8).

„Ze začátku to samozřejmě trochu skřípalo a nevypadalo to, že bychom mohly uhrát takový výsledek. O poločase jsme si řekly jasné pokyny, to nás docela namotivovalo a v druhé půli už to bylo lepší“ řekla Reisingerová, která přidala i čtyři asistence a tři doskoky.



„Chtěly jsme trochu přitlačit v obraně a zlepšit protiútok, protože víme, že v tom máme docela sílu, kterou hodně málo využíváme. V tom jsme přitlačily, zlepšily to a měly jsme převahu v rychlosti. Díky tomu jsme měly ve druhé půlce převahu,“ uvedla třiadvacetiletá Reisingerová.

Byla ráda, že se střelecký příspěvek rozdělil mezi více hráček. „Takhle to vypadá skvěle, když se každý zapojí o hry. Hned je daleko horší skauting. Když už se někdo připraví na nějakou hráčku, tak máme další, které jsou taky schopné skórovat. V tom máme velkou sílu,“ věřila Reisingerová.

Lepší střelecký výkon předvedly Češky ve finální přípravě jen před dvěma týdny v druhém souboji se Švédskem (79:61), k tomu přidaly lepší obranu. „Celkově se tady na Královce střelecky trápíme. My to víme, jsme s tím nějak smířené. Jsme samozřejmě rády, že už to trošku začíná padat a cítíme se před mistrovstvím Evropy trošku sebejistější. Když už to začne padat tady, tak už to bude dobré i v jiné hale,“ smála se Reisingerová.



Se Slovenskem se český výběr utká ještě v pátek v 11:00 v neveřejném utkání, v pondělí zamíří do Štrasburku. Do prvního duelu ve čtvrtek s Ruskem ještě bude Svitkův tým pracovat na zlepšení detailů. „Rezervy máme především ve startu do rychlého protiútoku a nejzásadnější je naše obrana. Ve clonách ještě pořád nevíme úplně přesně, co dělat. Musíme ještě trošku sjednotit obranu a pak už to bude perfektní,“ dodala Reisingerová.