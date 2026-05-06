Mistryně s berlí. Zraněná Reisingerová slavila v Maďarsku titul i trojici ocenění

Úterní oslavy absolvovala Reisingerová s berlí v ruce, podle maďarských médií má poraněné koleno.
V souboji o titul Pécs porazila Miskolc 3:0 na zápasy a maďarskou ligu vyhrála po 12 letech. V základní části měly šampionky bilanci 21 vítězství a jedné porážky. Reisingerová dosahovala průměru přes 16 bodů a téměř šest doskoků na zápas.
Osmadvacetiletá pivotka odehrála 11 utkání s 20 a více body a ve čtyřech duelech zaznamenala double double. V utkání proti Šoproni se blýskla 31 body. Dvakrát získala ocenění pro nejlepší hráčku týdne.
Reisingerová má za sebou druhou sezonu v Pécsi. Předtím hrála dvojnásobná nejlepší česká basketbalistka roku za Schio, Salamancu, Gironu či Valencii.
V březnu pomohla národnímu týmu na kvalifikačním turnaji v čínském Wu-chanu k postupu na mistrovství světa, které se uskuteční v září v Berlíně. České basketbalistky se na šampionátu představí po 12 letech.