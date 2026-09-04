„Už po operaci v květnu jsem byla informována, že můžu začít běhat za čtyři měsíce, což vychází na dobu těsně před mistrovství,“ přiblížila.
Podle původní prognózy by tedy ještě nemohla hrát basket, ani se účastnit kontaktních cvičení. „Ale domluvili jsme se s trenéry, že zkusím trošičku zatlačit, kdyby se rekonvalescence vyvíjela dobře, abych někde dva až tři dny stáhla. A pak ještě další.“
Což se nepodařilo?
Bohužel se mi to vrátilo a spíš mám léčbu prodlouženou. Proces je náročnější, než se očekávalo. I tak bych řekla, že jde dobře. Jsem spokojená s týmem, který mám okolo sebe. Bez nich bych nebyla tam, kde jsem teď.
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Kdy jste se definitivně rozhodla, že šampionát vynecháte?
Ještě pořád mi to nedochází. Celou dobu jsem tušila, že mistrovství asi nestihnu. Dokud ale nezačne zápas, úplně mi to nedojde. Občas jsem s holkama během přípravy i někam vyrazila, koukala na zápasy.
V jaké fázi rekonvalescence aktuálně jste?
Začínám se vracet do běhu. Zatím jenom na přístroji, kterému se říká AlterG, ten mě nadnáší. Ale cítím, že jsem ještě daleko. Mentálně ani fyzicky ještě na basket nejsem úplně připravená.
Český basketbalový dům v Berlíně na adrese Rochstrasse 14.
Představu o přibližném termínu návratu nemáte?
Zatím ne.
Ani o angažmá na další sezonu?
Nevím, uvidíme. Všechno je otevřené. Člověk, tělo a hlava musí být v rovnováze, na správném místě, abych z toho basketu měla radost. A na to ještě čekám.
Jaká bude vaše role v Berlíně?
Maskot, fanynka, roztleskávačka. (úsměv) Ne, teď vážně. Budu se snažit pomoct mlaďoškám, hlavně Natálce (Koucké) s Kačkou (Kalnou). Poradit jim, pomoct ve chvílích, kdy si nebudou vědět rady. I po psychické stránce, když už budou docházet síly.
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Nepřijde vám, že jste se přesunula do realizačního týmu?
Je to pro mě super, mám ráda být na druhé straně. Asi úplně ne v trenérské roli, ale okolo holek je to super. Možná je to fajn příprava na něco, co nevím, jestli mě čeká, ale baví mě to.
Budete v roli divačky nervóznější?
Asi ano. Koukání je vždycky složitější než hraní. Vidíte, co by se mohlo udělat jinak, líp, kam by se mohlo přihrát. Ale holkám věřím, na posledních trénincích se mi líbily, hrály skvěle. Předvedly super týmový výkon a vědí moc dobře, kde je tentokrát naše síla a kde jsme oslabily.
Český basketbalový dům v Berlíně: