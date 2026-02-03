Jubileum pokažené porážkou. Veselý odehrál v Eurolize 400. zápas

  23:03
Basketbalista Jan Veselý odehrál v Eurolize jubilejní 400. zápas, s Barcelonou ale musel skousnout domácí porážku 78:82 s Fenerbahce Istanbul. Český reprezentant, který mety dosáhl jako šestý hráč v historii soutěže, si v utkání s vedoucím týmem tabulky připsal deset bodů a sedm doskoků.

Jan Veselý, archivní snímek | foto: Josep LAGO / AFP Profimedia.cz

Barceloně se nevydařil vstup do zápasu a od počátku jen dotahovala. První čtvrtinu prohrála o 15 bodů, ve třetí části pak manko narostlo až na dvacet bodů.

Ve čtvrté čtvrtině se domácím podařilo po sérii 12:0 dostat ztrátu až na pět bodů a v koncovce byl rozdíl jen tříbodový, závěr si ale hosté pohlídali.

Tomáš Satoranský zaznamenal osm bodů, pět doskoků a sedm asistencí, Barcelona je v tabulce osmá.

Euroliga basketbalistů

26. kolo

FC Barcelona - Fenerbahce Istanbul 78:82 (za domácí Veselý 10 bodů, 7 doskoků, Satoranský 8 bodů, 5 doskoků, 7 asistencí), Dubaj BC - Olympiakos Pireus 108:98 po prodl., Anadolu Efes Istanbul - Valencie 107:90, Žalgiris Kaunas - Monako 104:87, Crvena zvezda Bělehrad - Hapoel Tel Aviv 87:75, Maccabi Tel Aviv - Partizan Bělehrad 95:93, Panathinaikos Atény - Real Madrid 82:81, Milán - Baskonia 109:89, Bayern Mnichov - Paříž 81:75

Tabulka

1.Fenerbahce Istanbul2518772,0
2.Olympiakos Pireus2516964,0
3.Hapoel Tel Aviv2516964,0
4.Real Madrid26161061,5
5.Valencie26161061,5
6.Panathinaikos Atény26161061,5
7.Crvena zvezda Bělehrad26161061,5
8.FC Barcelona26161061,5
9.Žalgiris Kaunas26151157,7
10.Monako26151157,7
11.Milán26131350,0
12.Boloňa25121348,0
13.Dubaj BC26121446,2
14.Maccabi Tel Aviv26111542,3
15.Bayern Mnichov26111542,3
16.Baskonia2691734,6
17.Paříž2581732,0
18.Partizan Bělehrad2681830,8
19.Anadolu Efes Istanbul2671926,9
20.Villeurbanne2561924,0
