Jubileum pokažené porážkou. Veselý odehrál v Eurolize 400. zápas

Barceloně se nevydařil vstup do zápasu a od počátku jen dotahovala. První čtvrtinu prohrála o 15 bodů, ve třetí části pak manko narostlo až na dvacet bodů.
Ve čtvrté čtvrtině se domácím podařilo po sérii 12:0 dostat ztrátu až na pět bodů a v koncovce byl rozdíl jen tříbodový, závěr si ale hosté pohlídali.
Tomáš Satoranský zaznamenal osm bodů, pět doskoků a sedm asistencí, Barcelona je v tabulce osmá.
Euroliga basketbalistů
26. kolo
FC Barcelona - Fenerbahce Istanbul 78:82 (za domácí Veselý 10 bodů, 7 doskoků, Satoranský 8 bodů, 5 doskoků, 7 asistencí), Dubaj BC - Olympiakos Pireus 108:98 po prodl., Anadolu Efes Istanbul - Valencie 107:90, Žalgiris Kaunas - Monako 104:87, Crvena zvezda Bělehrad - Hapoel Tel Aviv 87:75, Maccabi Tel Aviv - Partizan Bělehrad 95:93, Panathinaikos Atény - Real Madrid 82:81, Milán - Baskonia 109:89, Bayern Mnichov - Paříž 81:75
Tabulka
|1.
|Fenerbahce Istanbul
|25
|18
|7
|72,0
|2.
|Olympiakos Pireus
|25
|16
|9
|64,0
|3.
|Hapoel Tel Aviv
|25
|16
|9
|64,0
|4.
|Real Madrid
|26
|16
|10
|61,5
|5.
|Valencie
|26
|16
|10
|61,5
|6.
|Panathinaikos Atény
|26
|16
|10
|61,5
|7.
|Crvena zvezda Bělehrad
|26
|16
|10
|61,5
|8.
|FC Barcelona
|26
|16
|10
|61,5
|9.
|Žalgiris Kaunas
|26
|15
|11
|57,7
|10.
|Monako
|26
|15
|11
|57,7
|11.
|Milán
|26
|13
|13
|50,0
|12.
|Boloňa
|25
|12
|13
|48,0
|13.
|Dubaj BC
|26
|12
|14
|46,2
|14.
|Maccabi Tel Aviv
|26
|11
|15
|42,3
|15.
|Bayern Mnichov
|26
|11
|15
|42,3
|16.
|Baskonia
|26
|9
|17
|34,6
|17.
|Paříž
|25
|8
|17
|32,0
|18.
|Partizan Bělehrad
|26
|8
|18
|30,8
|19.
|Anadolu Efes Istanbul
|26
|7
|19
|26,9
|20.
|Villeurbanne
|25
|6
|19
|24,0