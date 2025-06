„Je to pro nás jeden ze základních stavebních kamenů do budoucna, chceme, aby se to kolem něj točilo. Je to lídr, neortodoxní střelec za tři body, nenápadný snajpr s šikovnou rukou,“ oceňuje ústecký generální manažer Tomáš Hrubý. Potoček loni odnesl třesk v Pardubicích, Ústí mu dalo šanci. A v týmu kouče Tomáše Reimera ožil.

„Pepa je u nás maximálně spokojený, je to na něm i vidět, podává úplně jiné výkony než dřív. Za kariéru jsem snad nezažil čestnějšího kluka, jsem opravdu rád, že bude ve Slunetě tak dlouho. Jistě nám důvěru splatí výkony na hřišti,“ nepochybuje šéf Slunety.

Potoček už v kariéře odehrál 11 ligových sezon, v té minulé strávil na palubovce v průměru 22 minut a dával 8,7 bodu, dosáhl užitečnosti 7,2. „Je to absolutní profík, pořád ještě ve věku, kdy může ukázat, že je lídrem na hřišti i v kabině. Tříletá smlouva je možná trochu nestandardní, ale pozitivně. Svědčí to i o tom, že chceme pracovat koncepčně.“

Další jména na soupisku pro příští sezonu budou přibývat, pod smlouvou jsou rozehrávač Tomáš Vyoral a pivot Ladislav Pecka, klub jedná o prodloužení kontraktu i s dalším loňským vyhnancem z Pardubic Ondřejem Šiškou. Z cizinců už dostal nabídku shooting guard Kris Martin, který posiloval Ústí v různých fázích sezony ve třech ročnících po sobě. Podílel se i na loňském historickém stříbru Slunety.

Kris Martin na palubovce.

Ústí chce jednat i s Varnerem, Oguamou a Johnsonem, dalšími Američany z loňského kádru. „Udržet je bude těžké, jako každý rok. Cizinci chtějí jít za lepšími penězi, my jim to nezazlíváme, takový je život,“ chápe manažer letošního ligového čtvrtfinalisty. V play off Sluneta doplatila hlavně na úzkou rotaci. „Každý by chtěl mít širší kádr, ale je to i o možnostech klubu. My budeme dělat vše pro to, abychom ho měli minimálně stejně dobrý jako do teď,“ slibuje Hrubý.