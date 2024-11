Cenný vhled do Pardubic. Už mají ponorku, ale zvednou se, věří Potoček

Mohl by Pardubicím škodolibě přát, že jsou na dně. Po deseti letech služby v áčku už Beksa o křídelníka Josefa Potočka nestála a teď se v basketbalové lize souží, zatímco on si v novém angažmá s...

I trenér je nahraditelný. Na tribuně to pro mě budou muka, přiznal Koubek

Kvůli vyloučení v závěru minulého pohárového utkání v Soluni nesmí na lavičku. „Budu se trápit, to ano. Na tribuně to budou muka. Co nadělám, stalo se,“ řekl smířlivě trenér plzeňských fotbalistů...