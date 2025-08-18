„Kdo sledoval Československý pohár, tak si Jordana může pamatovat v dresu Handlové,“ připomněl ústecký trenér Tomáš Reimer. „V minulém roce na Slovensku ukázal, že má velký potenciál být rozdílovým hráčem, a já věřím, že to ukáže i u nás na Slunetě.“
Devětadvacetileté křídlo, které měří 198 centimetrů, má pestrý basketbalový životopis. Glover působil v Kolumbii, Ekvádoru, Salvadoru, Maroku, Portoriku, Venezuele, Uruguayi a samozřejmě doma v USA.
Všude Glover hrdě reprezentoval velkou basketbalovou historii. V jeho rodném Trentonu, stát New Jersey, se ještě na konci 19. století odehrál vůbec první profesionální mač. A o 65 let později tu přišel na svět vyhlášený bourák Dennis Rodman.
„Pro nás se jedná o důležitý článek naší sestavy, výborného střelce, který může alternovat jak na křídle, tak i na pozici menšího podkošového hráče,“ charakterizoval Reimer nového svěřence. „Zároveň na něj máme velice dobré reference, což je pro nás klíčové.“
Glover v Handlové v posledním ročníku průměrně nastřílel 12,9 bodu a nasbíral 4,7 doskoku.
První zahraniční posilou Slunety se stal americký rozehrávač Nick Johnson. Z domácího trhu klub získal pivota Adama Pecháčka z Děčína a Filipa Kábrta z GBA Jindřichův Hradec. Pod smlouvou už jsou Ladislav Pecka, Tomáš Vyoral, David Žikla, Josef Potoček a Petr Krupka.