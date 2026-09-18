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Joklová pobude v Brně do konce roku, pak ji čeká nová lukrativní soutěž Project B

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  11:00
Eliška Joklová.

Eliška Joklová. | foto: FIBA

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Basketbalová reprezentantka Eliška Joklová bude po návratu do české ligy hrát za brněnské Žabiny jen do konce roku, poté se zapojí do připravované globální soutěže s názvem Project B. Vedení nové lukrativní ligy na sociálních sítích oznámilo dohodu s českou hráčkou.

Soutěž se rozběhne v lednu a potrvá do dubna ve formě několika turnajů konaných v různých dějištích po celém světě. Potvrzenými jsou Valencie a Tokio.

Joklová se vrátila do Žabin po necelé sezoně strávené v zámořské WNBA, kde nastupovala za jeden z nejlepších týmů – Minnesota Lynx. Za lídra soutěže odehrála 21 zápasů, během nedávného mistrovství světa ji ale vedení organizace nabídlo ostatním celkům a její angažmá poté skončilo.

Se Žabinami ji ještě před vstupem do ŽBL čeká kvalifikace o postup do Euroligy, zahájí ji příští středu domácím zápasem s Crvenou zvezdou Bělehrad.

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Za svůj bývalý tým ale čtyřiadvacetiletá reprezentační rozehrávačka bude hrát jen do Vánoc a pak dá přednost Projectu B. Stala se v něm první Češkou a aktuálně celkově 23. „podepsanou“ hráčkou.

Doplnila mnohé hvězdy včetně bývalých hráček USK Praha Alyssy Thomasové, Brionny Jonesové, Janelle Salaünové a Valériane Ayayiové.

Brionna Jonesová během WNBA All Star Game.

Janelle Salaünová se připravuje na zápas.

Podle serveru Yahoo bude hrát zahajovací sezonu 66 basketbalistek v šesti týmech. Na začátku ledna liga uspořádá přípravný kemp v Soulu, samotná soutěž má sestávat ze sedmi desetidenních turnajů v Evropě, Asii a Latinské Americe. Ve stejném formátu se má hrát i mužská liga.

Project B láká na lukrativní příjmy. K jeho spoluzakladatelům patří hvězdný rozehrávač Russell Westbrook, jenž v srpnu oznámil konec hráčské kariéry v NBA, či legenda WNBA Alana Beardová.

V rolích investorů a poradců figurují například tenisté Novak Djokovič a Sloane Stephensová či slavné basketbalistky Candace Parkerová s Lauren Jacksonovou.

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