Jokič si proti Sacramentu znovu vylepšoval statistiky. Poslední čtvrtinu už odpočíval

Denver v Sacramentu, kterému chyběli mimo jiné Domantas Sabonis, Zach LaVine a Dennis Schröder, neměl výraznější problém a už v poločase vedl o 23 bodů. Jokič všechno stihl za úvodní tři čtvrtiny, v závěrečné už odpočíval.
Nuggets si vylepšili bilanci na druhé příčce Západní konference na 18 vítězství a šest porážek. Lepší sérii během úvodních 24 zápasů sezony Denver ještě v historii klubu neprožil.
Houston uspěl 115:113 nad Los Angeles Clippers. Vítězství si domácí celek zajistil úspěšnými trestnými hody Alperena Sengüna a Aarona Holidaye v posledních deseti sekundách.
Ani jeden ze soupeřů nevedl dvouciferným rozdílem, Rockets však měli Sengüna, který zaznamenal 22 bodů a 15 doskoků, nebo Amena Thompsona, který ke 20 bodům nasbíral rovněž devět doskočených míčů či osm asistencí.
I bez zraněného Janise Adetokunba uspělo Milwaukee 116:101 proti Bostonu. S triple doublem ho vedl Kevin Porter Jr., který nastřádal 18 bodů, 13 asistencí a 10 doskoků. Kyle Kuzma si 31 body vylepšil osobní maximum v sezoně.
Po sedmi porážkách za sebou zvítězilo New Orleans. Nejhorší tým Západní konference doma přehrál Portland jasně 143:120. Pelicans si v 26 zápasech připsali teprve čtvrtou výhru.
New Orleans uspělo i bez Ziona Williamsona, po více než měsíční pauze zaviněné zranění se však vrátil Jordan Poole. Pelicans k výhře dovedli Trey Murphy s 24 body a Bryce McGowens s 23.
Výsledky NBA
Houston - LA Clippers 115:113, Milwaukee - Boston 116:101, New Orleans - Portland 143:120, Sacramento - Denver 105:136