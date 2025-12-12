Jokič si proti Sacramentu znovu vylepšoval statistiky. Poslední čtvrtinu už odpočíval

Jakmile se proti němu zjeví basketbalisté Sacramenta, jako by se lehce uculil. Nikola Jokič totiž ví, že proti Kings jednoduše zahrát umí. Pivot Denveru si v NBA při výhře 136:105 připsal 36 bodů, 12 doskoků a osm asistencí. Tomuto soupeři v každém z dosavadních čtyř střetů v sezoně nastřílel přinejmenším 34 bodů.
Denverský lídr Nikola Jokič vymýšlí, jak se prosmýkne kolem Preciouse Achiuwy ze Sacramenta. | foto: Reuters

Denver v Sacramentu, kterému chyběli mimo jiné Domantas Sabonis, Zach LaVine a Dennis Schröder, neměl výraznější problém a už v poločase vedl o 23 bodů. Jokič všechno stihl za úvodní tři čtvrtiny, v závěrečné už odpočíval.

Nuggets si vylepšili bilanci na druhé příčce Západní konference na 18 vítězství a šest porážek. Lepší sérii během úvodních 24 zápasů sezony Denver ještě v historii klubu neprožil.

Houston uspěl 115:113 nad Los Angeles Clippers. Vítězství si domácí celek zajistil úspěšnými trestnými hody Alperena Sengüna a Aarona Holidaye v posledních deseti sekundách.

Ani jeden ze soupeřů nevedl dvouciferným rozdílem, Rockets však měli Sengüna, který zaznamenal 22 bodů a 15 doskoků, nebo Amena Thompsona, který ke 20 bodům nasbíral rovněž devět doskočených míčů či osm asistencí.

I bez zraněného Janise Adetokunba uspělo Milwaukee 116:101 proti Bostonu. S triple doublem ho vedl Kevin Porter Jr., který nastřádal 18 bodů, 13 asistencí a 10 doskoků. Kyle Kuzma si 31 body vylepšil osobní maximum v sezoně.

Kevin Porter Jr. (Milwaukee) si kryje míč před Derrickem Whitem (Boston).

Po sedmi porážkách za sebou zvítězilo New Orleans. Nejhorší tým Západní konference doma přehrál Portland jasně 143:120. Pelicans si v 26 zápasech připsali teprve čtvrtou výhru.

New Orleans uspělo i bez Ziona Williamsona, po více než měsíční pauze zaviněné zranění se však vrátil Jordan Poole. Pelicans k výhře dovedli Trey Murphy s 24 body a Bryce McGowens s 23.

Výsledky NBA

Houston - LA Clippers 115:113, Milwaukee - Boston 116:101, New Orleans - Portland 143:120, Sacramento - Denver 105:136

