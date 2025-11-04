Jokič proti Sacramentu řádil, oslabení Lakers zvládli obrat v Portlandu

Nuggets si bilanci v ročníku vylepšili na čtyři vítězství a dvě porážky. Sacramento, za které bývalý hráč Denveru Russell Westbrook zaznamenal 26 bodů a 12 doskoků, porazili pošesté za sebou.
Los Angeles Lakers na hřišti Portlandu scházeli zranění Luka Dončič, LeBron James i Austin Reaves, přesto oslabený celek zvítězil 123:115 a získal už šestý triumf z osmi dosavadních zápasů.
Ačkoli Lakers prohrávali až o 13 bodů, dokázali utkání otočit. K výhře je nasměrovali Deandre Ayton s 29 body, Rui Hačimura s 28 body a mladý rozehrávač Nick Smith Jr. sezonním maximem 25 body.
Domácí Blazers spoléhali na Deniho Avdiju s 33 body nebo Shaedona Sharpea s 23 body, nedokázali ale zastavit skvělou střelbu soupeře. Lakers měli úspěšnost téměř 59 procent.
Utkání Indiany s Milwaukee rozhodl těžkou střelou přes hráče a z otočky Janis Adetokunbo s klaksonem. Bucks i díky jeho 33 bodům a 13 doskokům zvítězili 117:115.
Proti svému bývalému týmu se poprvé od letního přestupu postavil Myles Turner a k vítězství Milwaukee přispěl devíti body. Pacers prohráli pošesté z úvodních sedmi zápasů, nepomohlo jim ani 32 bodů Pascala Siakama.
Utah vyhrál v Bostonu 105:103, zápas rozhodl Jusuf Nurkič střelou přes hlavu šest desetin sekundy před koncem. Nurkič zaznamenal double double za 11 bodů i doskoků. Vítěze vedl s 31 body Keyonte George. Boston neuspěl navzdory 36 bodům Jaylena Browna.
Brooklyn prohrál i sedmé utkání v sezoně, Minnesotě podlehl 109:125. Hosté opět uspěli bez zraněného Anthonyho Edwardse, triple doublem za 19 bodů, 11 doskoků i 10 asistencí se blýskl Julius Randle.
Miami vyhrálo 120:119 v hale Los Angeles Clippers. Zápas mohl v poslední sekundě zvrátit Kawhi Leonard, ale minul. Memphisu nepomohl návrat Ja Moranta a prohrál 106:114 s Detroitem.
NBA – výsledky
Brooklyn - Minnesota 109:125,