Jokič proti Sacramentu řádil, oslabení Lakers zvládli obrat v Portlandu

  8:24
Basketbalisté Denveru v NBA porazili 130:124 Sacramento. Nikola Jokič se na vítězství podílel 34 body, kterými si vylepšil osobní maximum v sezoně. Navíc přidal 14 asistencí a sedm doskoků. Jokič v úvodních čtyřech zápasech nové sezony zaznamenal triple double a jeho série skončila v sobotu při prohře v Portlandu. Proti Sacramentu mu k němu chyběly tři doskoky, ale i v šestém utkání v sezoně zapsal double double.
Nikola Jokič se snaží uniknout z dosahu Domantase Sabonise ze Sacramento Kings. | foto: AP

Nuggets si bilanci v ročníku vylepšili na čtyři vítězství a dvě porážky. Sacramento, za které bývalý hráč Denveru Russell Westbrook zaznamenal 26 bodů a 12 doskoků, porazili pošesté za sebou.

Los Angeles Lakers na hřišti Portlandu scházeli zranění Luka Dončič, LeBron James i Austin Reaves, přesto oslabený celek zvítězil 123:115 a získal už šestý triumf z osmi dosavadních zápasů.

Ačkoli Lakers prohrávali až o 13 bodů, dokázali utkání otočit. K výhře je nasměrovali Deandre Ayton s 29 body, Rui Hačimura s 28 body a mladý rozehrávač Nick Smith Jr. sezonním maximem 25 body.

Domácí Blazers spoléhali na Deniho Avdiju s 33 body nebo Shaedona Sharpea s 23 body, nedokázali ale zastavit skvělou střelbu soupeře. Lakers měli úspěšnost téměř 59 procent.

Deandre Ayton z Los Angeles Lakers vyskakuje ke střele v utkání s Portlandem.

Utkání Indiany s Milwaukee rozhodl těžkou střelou přes hráče a z otočky Janis Adetokunbo s klaksonem. Bucks i díky jeho 33 bodům a 13 doskokům zvítězili 117:115.

Proti svému bývalému týmu se poprvé od letního přestupu postavil Myles Turner a k vítězství Milwaukee přispěl devíti body. Pacers prohráli pošesté z úvodních sedmi zápasů, nepomohlo jim ani 32 bodů Pascala Siakama.

Utah vyhrál v Bostonu 105:103, zápas rozhodl Jusuf Nurkič střelou přes hlavu šest desetin sekundy před koncem. Nurkič zaznamenal double double za 11 bodů i doskoků. Vítěze vedl s 31 body Keyonte George. Boston neuspěl navzdory 36 bodům Jaylena Browna.

Jusuf Nurkič posílá míč do koše v poslední sekundě zápasu Utahu s Boston Celtics.

Brooklyn prohrál i sedmé utkání v sezoně, Minnesotě podlehl 109:125. Hosté opět uspěli bez zraněného Anthonyho Edwardse, triple doublem za 19 bodů, 11 doskoků i 10 asistencí se blýskl Julius Randle.

Miami vyhrálo 120:119 v hale Los Angeles Clippers. Zápas mohl v poslední sekundě zvrátit Kawhi Leonard, ale minul. Memphisu nepomohl návrat Ja Moranta a prohrál 106:114 s Detroitem.

NBA – výsledky

Brooklyn - Minnesota 109:125,
Indiana - Milwaukee 115:117,
Boston - Utah 103:105,
New York - Washington 119:102,
Houston - Dallas 110:102,
Memphis - Detroit 106:114,
Denver - Sacramento 130:124,
Portland - LA Lakers 115:123,
LA Clippers - Miami 119:120.

