Přestup mezi modrými. Do LA se vrací hvězda pro dva kontinenty

Amerika, hledající nové sportovní vzory pro minoritní komunity. Dálný východ, milující basketbal, ale postrádající tváře, se kterými by se tamní fandové mohli identifikovat.

To jsou hned dva mocné důvody, proč se kalifornského teenagera s kreolskými a vietnamskými kořeny snažila získat kdejaká americká škola.

A navíc je to velice dobrý basketbalista.

Po aktuálně devatenáctiletém křídle z Los Angeles už od jeho prvních středoškolských zápasů toužily zavedené univerzity jako Washington, Oregon, UNLV, USC, Arizona State, Alabama či Tulane. Své lanaře aktivovaly UCLA i Kentucky, tedy dva ze šesti „blue blood“ programů, hlavní dodavatelé americké basketbalové šlechty.

Bezmála dvoumetrový Juzang se loni vydal na University of Kentucky, jež do NBA každým rokem posílá hned několik mládenců. Stal se prvním basketbalistou asijského původu v historii této školy. Ale pod trenérem Johnem Caliparim nerozkvetl, ač měl zajištěnu pozici v základní pětce. Necelé tři body na zápas je mnohem méně, než by si tento hráč s nálepkou skvělého střelce přál.

Novým Devinem Bookerem či Tylerem Herrem se pro Kentucky nestal.

A tak letos Juzang přestupuje. Na neméně proslulou losangeleskou školu UCLA. Od vedení studentské soutěže NCAA se právě dočkal výjimky, díky níž si nyní nemusí odsedět roční zápasovou pauzu.

Předpokládá se, že mu pomohl i koronavirus: nabízel se argument, že dlouhé cesty za rodinou budou v nových časech riskantní. Jeho rozhodnutí vrátit se do rodného města se dá brát také jako otázka zdraví a bezpečnosti.

„Jsme nadšení, že za nás Johnny bude moct hrát už příští ročník. Je to talentovaný hráč, který nám rozhodně pomůže,“ nechal se slyšet kouč Mick Cronin.

UCLA se tím podařilo zalepit díru po „nepříchodu“ Daishena Nixe. Ten se rozhodl nenastoupit na univerzitu a stát se profesionálem v novém týmu ve farmářské soutěži NBA G-League.

Na druhý pokus se Johnny Juzang pokusí etablovat u skautů NBA a následně si zabrat pozici, kterou mu Lin uvolnil loňským odchodem do čínské ligy. Druhý Tyler Herro? Či dokonce Devin Booker? To by byly odvážné tipy. Ovšem staly se už podivnější věci...

Johnny Juzang hovoří o své basketbalové budoucnosti.

Být jako Jeremy Lin se mezitím pokouší jiný Juzang, Johnnyho starší bratr Christian. Ten hraje klíčovou roli v basketbalovém týmu univerzity Harvard - stejně jako slavný Američan tchajwanského původu o dekádu dřív.