Washington uzdraveného Walla nepostaví: Veškeré pokroky jsou pryč

„Zase ztratil veškeré basketbalové pokroky, které udělal. Musí se na to znovu soustředit. Ale brát s sebou někoho, kdo nebude hrát, by bylo jen zbytečné navyšování počtu lidí v té bublině,“ řekl k cestě do uzavřeného komplexu Disney Worldu na Floridě manažer Washingtonu Tommy Sheppardd.

Devětadvacetiletý Wall v NBA nenastoupil od prosince 2018. Nejprve musel na operaci paty, vloni v únoru si při uklouznutí doma natrhl achilovku. V květnu sice oznámil, že už se cítí naprosto zdráv, zásadně mu ale chybí herní praxe. Místo přípravy s týmem bude pokračovat v individuální přípravě ve Washingtonu a v Miami, aby byl nachystán na příští sezonu.