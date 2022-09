Ani miliarda ročně štěstí nezaručí. Chtěl jsem se zabít, svěřil se Wall

Bývalý spoluhráč Jana Veselého a Tomáše Satoranského ve Washington Wizards odehrál kvůli sérii zranění za posledních pět sezon jen 113 zápasů NBA. Nejvážnější problémy rozehrávače začaly, když začátkem roku 2019 doma uklouzl a přetrhl si achilovku na čerstvě operované noze.

Později toho roku zemřela jeho matka na rakovinu a v době koronavirové pandemie přišel o babičku.

„Bylo to nejtemnější místo, na kterém jsem kdy byl. V jeden okamžik jsem myslel na to, že spáchám sebevraždu,“ řekl na konci srpna médiím Wall, jenž v červenci podepsal smlouvu s Los Angeles Clippers.

„Právě jsem si přetrhl achilovku, máma onemocněla a umírala, babička zemřela, do toho covid a dělo se to všechno najednou. Chodil jsem na chemoterapii, seděl jsem u mámy a poslouchal její poslední dech, tři dny jsem ležel na pohovce vedle ní ve stejném oblečení,“ popsal Wall těžké životní období, z něhož se dostal až za pomoci psychoterapeuta.

Wall byl v době před zraněními velkou hvězdou Washingtonu a pětkrát za sebou si v letech 2013-18 zahrál Utkání hvězd NBA. Během sezony 2020/21 byl vyměněn do Houstonu v rámci trejdu Russella Westbrooka a za Rockets odehrál 40 zápasů.

Minulý ročník Wall vynechal, ač byl už zdravý. Houston Rockets sázeli na mladé hráče a on jim už nepasoval do koncepce. Zvažovaný přesun do LA Lakers či jiného klubu NBA se neuskutečnil.

Za svou dosavadní kariéru si basketbalem vydělal bezmála 230 milionů dolarů (skoro 5,7 miliardy korun). Jen v sezoně 2021/22 to bylo přes 44 milionů dolarů, tedy jedna miliarda a 92 milionů korun navrch.