Beilein byl nešťastný a dělal si z hráčů nepřátele. Cleveland mění trenéra

O Beileinově odchodu, který loni podepsal smlouvu na pět let, informují zámořská média. Oficiálně se má s týmem rozloučit během středy, až se všichni sejdou po nedělním Utkání hvězd NBA.

Mužstvo by měl převzít dosavadní asistent J. B. Bickerstaff, který v minulosti působil na lavičkách Houstonu a Memphisu.

J. B. Bickerstaff

Do Clevelandu přišel Beilein před minulou sezonou s vizitkou jednoho z nejlepších univerzitních trenérů v USA, dvanáct let úspěšně vedl celek University of Michigan.

Z působení u profesionálů však byl nešťastný, což dával opakovaně najevo. Americká média řešila některé jeho komunikační přešlapy, jimiž si znepřátelil kabinu. Tým, strádající po předloňském odchodu LeBrona Jamese, se mu pozvednout nepovedlo.

John Beilein, trenér Cleveland Cavaliers

Za posledních sedm let vedení Cavaliers udělalo již sedm změn na lavičce. Aktuálně má v NBA horší bilanci než Cleveland jen Golden State (12-43).