Embiid před novou sezonou NBA zhubl o 13 kilogramů. Chci shodit ještě víc, říká

„V podstatě každý rok v kariéře jsem byl v play off zraněný. Takže cílem je, být tentokrát dobře připravený,“ uvedl Embiid. V minulém ročníku si v základní části průměrem 34,7 bodu na utkání vytvořil osobní rekord, ale kvůli poranění kolena odehrál jen 39 zápasů.

V play off sice nastupoval, ale nebyl zcela v pořádku. Philadelphia vypadla v prvním kole s New York Knicks a dál čeká na výraznější úspěch ve vyřazovacích bojích. Přes druhé kolo se nedostala od roku 2001.

Embiid měl na konci minulé sezony kolem 127 kilogramů a štíhlejší postava by podle něj jeho zdraví prospěla. „Pořád mám co dělat. Chci shodit ještě víc, ale nejde to hned,“ řekl 213 centimetrů vysoký rodák z Kamerunu, který má i americké a francouzské občanství.

„Půjdeme na to chytře. Soustředíme se na duben, květen, červen,“ řekl prezident basketbalových operací Daryl Morey ke snaze mít Embiida zdravého a v co nejlepší formě. „To neznamená, že nezáleží na tom, jak bude teď tým hrát. Ale chceme si dávat během sezony pozor. Máme tu pár kluků, u kterých musíme dbát na to, abychom se je snažili mít ve formě a zároveň to nebylo za každou cenu,“ uvedl Morey.

Embiid působí ve Philadelphii od roku 2014, kdy si ho 76ers vybrali jako trojku draftu. Nedávno dvojnásobný nejlepší střelec NBA prodloužil s klubem smlouvu o další tři roky. Do roku 2029 si díky tomu vydělá 299,5 milionu dolarů (6,7 miliardy korun).