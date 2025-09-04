Cíle nesplněny. Ale je k diskuzi, jestli byly reálné, míní Welsch. Jak vidí pozici kouče?

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku - Manažer české basketbalové reprezentace Jiří Welsch uznal, že národní tým na EuroBasketu nesplnil vytyčené cíle, hodnocení turnaje se ovšem rozhodl začít pozitivně. „V první řadě bych chtěl všem, realizačnímu týmu i hráčům, poděkovat, protože si myslím, že během léta udělali nemalý kus práce,“ komentoval v Rize krátce po duelu s Lotyšskem (75:109).
foto: Václav Mudra/CZ.BASKETBALL

„Ve sportu ale platí, že odvedený kus práce ne vždy zajistí pozitivní výstup. My jsme sem přijížděli se dvěma cíli. První byl pokusit se postoupit ze základní skupiny a druhý být v utkáních kompetitivní. Asi můžu říct, že ani jeden z cílů se nám nepodařilo naplnit,“ hodnotil mistrovství, ze kterého český tým odjížděl s pěti porážkami v pěti zápasech.

„Zároveň bych dodal, že je k diskuzi, zda s ohledem na výpadky hráčů v průběhu přípravy a velkou sílu skupiny byly naše cíle reálně naplnitelné,“ říkal.

Ostatním týmům také chyběli hráči. Není k debatě pozice trenéra Ocampa, pod kterým Češi z posledních třinácti zápasů vyhráli jeden?
Určitě to není otázka na teď. Myslím si, že nějaká diskuze a analýza by měla probíhat v širším kruhu lidí, protože nikdo z nás si nenárokuje patent na basketbal. A měla by určitě proběhnout i s nějakým odstupem od emocí. Trenér určitě nese zodpovědnost za výsledky týmu, ale myslím si, že je spíše potřeba, abychom si dali všechno do perspektivy a řekli si, v jakém momentu se reprezentační tým mužů nachází. Jsme v momentu přestavby, kdy se nováčci stali součástí týmu a rovnou hráli na tak velké akci, jako je EuroBasket. Beru to jako zodpovědnost nás všech, mě, trenérů, hráčů, basketbalové federace, potažmo celé komunity.

Ocampo po ME: Kritiky se nebojím. Na vyhodnocení turnaje potřebujeme čas

Po losu bylo jasné, že nás čekají soupeři se silnými pivoty, kteří nakonec dělali českému týmu velké potíže. Nemrzí vás zpětně situace okolo Ondřeje Balvína?
Ačkoliv je únorová událost prezentovaná jako nějaký osobní spor, nemůže to být dál od pravdy. Věci, které se odehrály, byly v rozporu s elementárním fungováním profesionálního týmu. Nic z toho, co bylo řečeno, nebylo žádnou osobní invektivou. Komunikace celé záležitosti byla připravená mediálním úsekem České basketbalové federace, odsouhlasená hlavním trenérem, mnou a v tu dobu ještě předsedou federace. Zároveň bych řekl, že v tom prohlášení nikdo nedehonestoval význam Ondřeje Balvína pro národní tým. Konec reprezentační kariéry bylo jeho rozhodnutí, které jsme přijali a respektovali.

Z podkošových hráčů už v kvalifikaci dostali prostor Adam Kejval s Ondřejem Hustákem. Nepřekvapilo vás, že byl trenérem dlouho opomíjen Martin Svoboda, který odehrál první soutěžní utkání až v Rize?
Pořád jsem názoru, že hráči jako Ondra Husták a Adam Kejval jsou důležití pro budoucnost českého basketbalu. Jsou to kluci, kteří mají dvacet dva, dvacet tři let. A pokud bychom se podívali do minulosti na hráče, kteří byli nad dvě stě centimetrů, taky jsme museli nemalou dobu čekat, až dozráli a byli schopni fungovat jako nositelé hry českého reprezentačního týmu. Martin Svoboda byl, pokud se nepletu, s výjimkou jednoho okna součástí reprezentačního týmu. Nemyslím, že by tady kdokoliv nedoceňoval jeho kvalitu.

Adam Kejval před zápasem s Portugalskem na EuroBasketu 2025.
Martin Svoboda na tréninku před EuroBasketem v Rize.

Jak se vám celkově líbily výkony mladších hráčů, kteří prožívali první velkou akci?
V tuto chvíli bych se nerad vyjadřoval k jednotlivcům. Myslím si, že celkově jsme nenaplňovali potenciál, ať už individuálně nebo kolektivně. Mladíci, pokud je tak můžeme nazývat, bojovali, samozřejmě dělali spoustu chyb, což je na EuroBasketu, kde potkali některé z nejlepších hráčů, pochopitelné. Všichni máme rádi vítězství a pozitivní momenty, ale i porážka je velmi důležitou součástí rozvojového procesu hráčů i týmu.

Už tušíte, kdy se bude výsledek na šampionátu detailněji zhodnotí?
Konkrétní termín není. Nejbližší a asi jediné datum, který se dá sdílet, je 16. září, kdy zasedá výbor federace. Zároveň neříkám, že se jedná o datum, kdy se bude cokoliv rozhodovat. Ale bezpochyby nějaká diskuze tam proběhne.

Český basket má na víc. Slabiny jsme celý turnaj nedokázali zakrýt, hodnotil Peterka

Byl byste případně otevřený debatě o návratu českého trenéra na reprezentační lavičku?
Když říkáte A, je potřeba říct i B: Kdo by to měl být? Nemám trumfy, které budu tahat z rukávu. Nemyslím si, že to je o pasu. Spíše o nějaké myšlence, plánu, strategii, vizi a následném naplňování. Diego přišel v roce 2023 a výhled jeho práce počítal se dvěma cíli: dostat tým na EuroBasket a pokračovat v generační výměně, která z mého pohledu začala po domácím mistrovství Evropy. První cíl se podařilo naplnit. A rád bych zdůraznil, že navzdory emocím a reakcím pojďme zůstat pokorní a vděční, že jsme tady mohli být. Jsou jiné země, které mají mnohem větší basketbalovou tradici, silnější ligu i více peněz, a nejsou tady. Chorvatsko, Maďarsko, Severní Makedonie a tak dále.

Kouč tedy má vaši důvěru.
Diegův projekt byl stavěný minimálně na čtyři roky a teď jsme v jeho poločase. Nejsem zvyklý hodnotit a vzdávat zápasy v poločase, protože je vždycky ještě o co hrát. Zároveň znovu říkám, nikdo tady z nás si nedělá a nenárokuje patent na basketbal. Je potřeba tyhle věci bezpochyby vyhodnotit, ale jedině s nějakou perspektivou a odstupem od emocí.

Kouč Diego Ocampo vysvětluje na tréninku před EuroBasketem v Rize. Vít Krejčí...

Budou mít poradní hlas zkušení reprezentanti?
S hráči, primárně s veterány, jsem seděl po každé akci od doby, co jsem součástí týmu v této pozici. Ať už to byla předolympijská kvalifikace nebo všechna kvalifikační okna. Názor hráčů na koučink i na fungování týmu nás zajímá. Diego je kouč. Kdyby nebyl, nemůže vést tým ve španělské lize a na úrovni Eurocupu. Má nějaký svůj styl, někomu může vyhovovat víc, někomu míň. Zároveň si myslím, že tou úplně základní kvalitou reprezentačního trenéra je, aby pro něj hráči chtěli hrát. A to byla jedna z myšlenek Diegova příchodu, protože byl někým, kdo ke klíčovým hráčům toho týmu, jako je Tomáš Satoranský, Vít Krejčí, David Jelínek a dříve Ondra Balvín, měl nějaký vztah. Pro spoustu z nich to byla motivace být součástí týmu.

Co ukázalo pět zápasů na EuroBasketu z pohledu hráčských defenzivních a ofenzivních schopností?
Zrcadlo to nebylo příjemné. Asi můžu říct, že ani já jsem neprožíval nějaké příjemné pocity při sledování utkání. Hodnotit, jestli umíme driblovat, přehrávat, bych sice mohl, ale pro mě to je až navazující věcí. Hrát za reprezentační tým není o tom mít krásné akce, ale o bojovnosti. Hráči musí mít hlavu nahoře, nesmí se vzdávat. Mají být hrdí, že reprezentují nejenom sebe, tým, ale vlastně celý český basketbal. Přiznám se, že to mi v některých momentech chybělo víc.

Ale i s ohledem na výsledky mládežnických reprezentací nevidíte nějaké dovednosti, na kterých by měl český basket zapracovat?
Vnímal jsem, že zaostáváme oproti většině soupeřů ve fyzičnu a že soupeři hráli věci v mnohem větší rychlosti, než jsme byli schopní my. Moderní basketbal hodně smazává nějaké stereotypy přemýšlení. Tohle je rozehrávač, ten by měl vyvážet, ten zase to... V podstatě je větší a větší tlak na smazávání pozicí a na to, aby hráči byli všestranní.







