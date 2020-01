V Lize mistrů máme na Final Four, věří nymburský prezident

Pane Podpěro, zatímco s první sezonou v roli prezidenta klubu jste z pohledu evropských pohárů spokojený nebyl, tato sezona vám zatím musí dělat radost, že?

Sezona je velice úspěšná a dělá nám velkou radost. Možná půjde o nejúspěšnější sezonu v pohárech vůbec. Například výhra na Tenerife si jistě zaslouží pozornost, protože Tenerife doma v této sezoně prohrálo jen s Realem Madrid a to o pět bodů jako s námi. Tohle srovnání s jedním z nejlepších klubů Evropy mě těší. Ale tím to pro nás nekončí. Kromě útoku na sedmnáctý titul v české lize a snahy obhájit poháru, tak postupem do play off Ligy mistrů máme další cíle. Nechci to zakřiknout, ale podle toho, jak je tým poskládaný, jakou má dravost, mentalitu, psychickou sílu, odolnost a jak hraje kolektivně jako vlčí smečka, tak věřím, že letos máme na to postoupit do Final Four Champions League. Samozřejmě bude záležet na tom, aby se nám vyhýbala zranění. Ale postupem do play off pro nás práce nekončí.

V čem vidíte hlavní rozdíl mezi touto a minulou sezonou?

Rozdíl oproti minulé a letošní sezoně je v kvalitě týmu. Hraje za nás pět hráčů z mistrovství světa, dva členové širšího kádru reprezentace (Petr Šafarčík a Jakub Tůma), bývalý reprezentant Petr Benda a pět velmi dobrých zahraničních posil, které se rychle zapracovaly do týmu. Pomohlo k tomu mistrovství světa v Číně, kde si čeští reprezentanti získali sebedůvěru, že mohou hrát s kýmkoli. A taková zkušenost je k nezaplacení, což umím posoudit z dob, kdy jsem sám závodně sportoval. Hráčům se dostala do krve vítězná mentalita, což je hlavní znak této sezony. Náš tým, i když prohrává, tak se nevzdává. Tým je od trenérů velmi dobře takticky připraven a je také velmi dobře fyzicky připraven. V Čechách máme nejlepší fyzickou kondici a myslím, že i v Evropě v tom patříme k nejlepším. Řadu zápasů jako v Gaziantepu nebo v Bambergu jsme vyhráli ve čtvrté čtvrtině a to díky fyzičce. My hráli pořád stejně, zatímco soupeř už ztrácel síly. Takže hlavní rozdíl vidím v perfektně poskládaném týmu nejen na hřišti, tak i mimo něj. Je opravdu radost s takovým týmem pracovat.

Fanoušci se obávají, že po takových výkonech bude těžké udržet hlavní opory i pro příští sezonu. Už jste začali řešit, jak udržet kádr co nejvíce pohromadě?

Pracujeme na podpisech hráčů. Naše strategie je udržet silné české jádro, k tomu vychovávat mladé hráče pro reprezentaci jako jsou Jakub Tůma nebo Petr Šafarčík. A k tomu mít kvalitní cizince. Už v minulém roce jsme podepsali dlouhodobé smlouvy s Jaromírem Bohačíkem a Vojtou Hrubanem, Petrem Šafarčíkem, prodloužili jsme Petra Bendu. U zahraničních hráčů se většinou podepisují dvouleté smlouvy s klauzulí, že po roce si vyhodnotíme, jak dál. Na udržení klíčových hráčů ale samozřejmě pracujeme.

Nymburští basketbalisté oslavují ligový titul za sebou. V černém majitel Jiří Podpěra, který se raduje poprvé.

A už jste musel nějaká nabídky na hráče odmítat? Třeba po mistrovství světa.

Když jsme prodlužovali smlouvu s Vojtou Hrubanem, tak říkal, že už to má u nás až do důchodu. Uvidíme, třeba bude hrát tak dlouho jako Petr Benda. S jeho fyzickými předpoklady se to může stát. Jaromír Bohačík dostal nabídku z východu. Řekli jsme si k tomu svoje a dohodli jsme se, že pro něj bylo výhodné tady zůstat. My si vážíme českých hráčů, je to základní osa Nymburka. My chceme být úspěšní v Evropě, ale také chceme být páteří české reprezentace. Takhle to budeme dělat.

Řekl jste, že postupem do play off Ligy mistrů práce nekončí. Úkol hráčů je jasný, ale nepřemýšleli jste s vedením třeba o uspořádání Final Four v Praze?

V této sezoně by se o tom dalo uvažovat, ale hlásit bychom se museli už v půlce února, tedy dříve, než bude jasné, jestli ve Final Four budeme. Spíše pracujeme na jiných dalších vylepšeních. Je škoda, že nám předpisy nedovolují kvůli kapacitě hrát v Nymburce, ale našli jsme kvalitní zázemí na Královce. Pokud bychom chtěli Final Four, byla by logická varianta dohody s O2 na pronájmu O2 Areny či Universa. Je ale třeba brát ohled na to, že v době konání Final Four je v O2 Areně mistrovství Evropy judistů.