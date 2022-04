Žabinám znovu pomáhá Hamza. Do klubu se vrátil jako čestný prezident

Při svém nástupu na pozici generálního manažera basketbalistek Žabin měl Radek Šír v roce 2016 jeden cíl: do pěti let sesadit z ligového trůnu USK Praha a vrátit se do Euroligy.

„Teď končíme šestý rok a ještě se to nepodařilo,“ bilancuje Šír dosažené výsledky bez vymlouvání. Přestože šestá sezona jeho působení v klubu ještě neskončila a Žabiny ve čtvrtek proti USK rozehrají finálovou sérii, uvědomuje si jejich manažer, že návrat na první místo není reálné čekat.

„Chtěl bych to co nejdřív. Přibližujeme se, ale ještě není aktuální, abychom byli lepší než Pražanky. Ty jsou čtvrté v Evropě, a to ještě hlavně kvůli marodce v euroligovém Final Four. Jinak by dosáhly na medaili. Nemáme rozpočet jako USK, v příští sezoně budeme opět hrát Eurocup. Abych byl po finále spokojen, tak bychom museli vyhrát jeden zápas,“ vyhlíží k finiši sezony.

Žabinám se v ní podařilo vyhrát Evropskou ligu (EWBL) a Český pohár, a nyní - po třech letech - jsou zpět v boji o titul.

Symbolicky jim návratu do finále dopomohl manažer Jiří Hamza, jehož zásluhou v 90. letech minulého století ve spolupráci s trenérem Janem Bobrovským rozmach týmu z haly Rosnička začal.

Bria Holmesová ze Žabin Brno zachytila míč v zápase s USK Praha, sleduje ji María Condeová.

Hamza je od této sezony čestným prezidentem Žabin i jedním z jejich silných sponzorů. „Jeho příchod je pro naši cestu do ligového finále nejdůležitější. Přinesl peníze, oproti loňské složité ‚covidové‘ sezoně máme rozpočet zhruba o sto procent vyšší,“ vyčíslil Hamzův vstup do klubu Šír.

Šéf českého biatlonu Hamza, jehož rodinné vinařství, které vlastní spolu s manželkou Romanou (bývalou dlouholetou oporou Žabin a reprezentace), má logo jak na palubovce, tak na dresech Žabin, o zdůrazňování svých zásluh příliš nestojí.

„Chci pomoct panu Bobrovskému, navíc si myslím, že bývalé vedení vedlo Žabiny spíš z kopce, než do kopce, nic jiného,“ řekl o svém comebacku na známá místa. „Mám v Žabinách dvě dcery, strávil jsem tam dvacet let, a když můžu, tak pomůžu, komentář ať k tomu dají jiní,“ uvedl pro MF DNES činovník, jehož dcera Eliška se vypracovala nejen do role jedné z opor Žabin, ale i do reprezentace.

Eliška Hamzová ze Žabin Brno se chystá na zápas. Její rozcvičovací tričko zdobí reklama na rodinnou vinici.

V klubu si jeho zapojení považují. „Naše činnost se víc zprofesionalizovala. Místo v tranzitech jezdíme na zápasy zase autobusem, mohli jsme si dovolit na větší úvazek maséra a na externo fyzioterapeuta,“ jmenuje Šír.

Legendární kouč Bobrovský, další pojítko současných Žabin s jejich slavnou minulostí, zůstává na lavičce v roli asistenta hlavního trenéra Viktora Pruši.

„Celé si to sedlo. Přišel Jirka Hamza, s ním přišli někteří noví sponzoři, realizační tým už má svoje zkušenosti... To hraje velmi důležitou roli. Kdyby u nás nebyl ‚realizák‘ na takové úrovni, tak nám peníze samy o sobě úspěch nezaručí,“ míní Šír.

Nadále však platí, že výrazným favoritem je ve finále USK Praha. Úřadující šampionky sbírají mistrovské tituly od roku 2011 a devět let jsou na domácí scéně neporaženy. V nejvyšší soutěži jim poslední prohru uštědřily právě Žabiny ve finále v sezoně 2012/13.

Dva vzájemné zápasy v této sezoně skončily taky vysokými výhrami USK. Po čtvrtečním prvním finále se v sobotu hraje v Brně, třetí duel hostí USK příští úterý. „Neplánujeme finálovou sérii proplout bez boje. Budeme se snažit odehrát co nejvyrovnanější sérii a týmu USK cestu za obhajobou titulu co nejvíce znepříjemnit,“ formuloval cíl vyzyvatele asistent trenéra Jakub Gazda.