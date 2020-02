Nadstavba je tu. Jindřichův Hradec chce být znovu první

Oba jihočeské týmy měly v první basketbalové lize bilanci patnácti výher a tří porážek. Jindřichův Hradec skončil před Pískem první, protože vyhrál obě derby a má i lepší celkové skóre.

Z třetí pozice postoupila dále nymburská záloha Polabí (13 výher/5 porážek) a ze skupiny Východ je doplnila trojice Zlín (16/2), Olomouc (12/6) a Prostějov (11/7).

V nadstavbě, do které si týmy přenášejí výsledky ze základní části, odehraje každý zápasy pouze se soupeři ze druhé skupiny. Jednou doma, jednou venku. Celkem šest utkání. Pak bude následovat osmičlenné play off, do kterého postoupí i dva nejlepší týmy ze skupiny o 7. až 12. místo.

„Upřímně musím říct, že se liga hodně vyrovnala a má vyšší úroveň. Když to porovnám s minulou sezonou, je vidět obrovský posun nahoru. Ale je dobře, že kvalita je větší. Zápasy jsou atraktivnější a pozoruji i větší divácký zájem,“ uvedl hlavní trenér Jindřichova Hradce Julián Beťko.

Toho může po horším začátku soutěže těšit postavení jeho týmu i zlepšená hra. Klub prošel velkou transformací, po které se sloučily pražská akademie GBA a Jindřichův Hradec.

A v úvodu sezony to bylo znát na hře i výsledcích. Hned v prvním kole totiž přišla nečekaná prohra v Litoměřicích, další zaváhání pak Jihočeši měli v Polabí a v Praze s B týmem USK. „Cíl jsme ani jednou během sezony neměnili. Pořád jsme chtěli postoupit do nejvyšší soutěže. Nic jiného než první místo by byl neúspěch. Ale po spojení můžeme být nakonec spokojení. Na druhou stranu jsme jedno utkání prohráli s klaksonem a druhé o dva body,“ připomněl těsné porážky Beťko. Výrazněji tým prohrál jen s Polabím 68:95.

Trenér Hradce zopakoval i další cíl klubu v podobě výchovy talentované mládeže. „Kromě postupu máme další prioritu v rozvoji mladých hráčů, kde si myslím, že děláme také velké pokroky,“ uvedl.

Základní část zakončil Jindřichův Hradec sedmi výhrami v řadě. Spolu s Polabím si jako jediný tým udržel domácí neporazitelnost. „Doma se můžeme opřít o skvělé diváky. I proto se už těšíme na nadstavbu,“ řekl Beťko.

Nadstavba pro Jindřichův Hradec začne už v pátek večer. Na jih Čech přijede Zlín, který je po sloučení skupin na celkovém prvním místě. „Očekávám těžké zápasy. Zlín budeme chtít porazit a vrátit se na první příčku. Do nadstavby jsme chtěli jít jako celkový lídr. To se nám nepovedlo, takže o motivaci máme postaráno,“ dodal Beťko, který k nejbližšímu soupeři řekl pár prvních postřehů. „Zlín má zkušený tým s hráči z nejvyšší soutěže. Bude to fyzicky náročný zápas. Mužstvo mají dobře poskládané. Očekávám zápas plný emocí a krásných akcí.“

Pozor si Jihočeši budou muset dát i na další dva celky. „Podcenění nehrozí. Teoreticky je možné, že síla Olomouce a Prostějova bude oproti Zlínu trošku nižší, ale pořád jde o velmi dobré kluby. Blíží se závěr sezony a je třeba se dobře připravit na play off,“ vyzval kouč.

Spekulovat o tom, kdo na konci sezony zabojuje o postup do Národní basketbalové ligy, je ještě brzy. „Jak to mají ostatní, to nevíme. Za nás je důležité, že jsme připraveni bojovat o postup my,“ dodal Beťko.

Další jihočeský klub Písek byl během základní části dlouho první, ale dvě porážky v posledních čtyřech kolech ho odsunuly na druhé místo. Do nadstavby vstoupí jako celkově třetí tým v neděli, kdy se doma utká s papírově nejslabším týmem Prostějovem. „Ten má ale v sestavě několik pendlů z nejvyšší soutěže,“ upozorňuje na klubovém webu písecký trenér Jan Čech.

„Těšíme se na domácí atmosféru. Tabulka je pro nás rozjetá dobře. Jsme blízko k tomu, abychom skončili nejhůře do třetího místa a získali pro play off výhodu domácího prostředí,“ dodal. Hradec zahájí nadstavbu v pátek od 18 hodin doma proti Zlínu. Písečtí přivítají Prostějov v neděli také od 18 hodin.