Bez postupu. V Jindřichově Hradci jsou naštvaní z rozhodnutí svazu

Ve Strakonicích jsou spokojení. O nejvyšší soutěž basketbalistek nepřijdou. Naopak velké zklamání je cítit v Jindřichově Hradci. Místní GBA Lions byli na dobré cestě k postupu z první ligy. Na vrchol sezony se těšili i písečtí hráči, kteří prožívali skvělý ročník.



Jenže epidemie koronaviru stopla basketbalové soutěže na konci nadstavbové části. Po ukončení ročníku následovalo dvouměsíční čekání na verdikt svazu. Ve hře bylo více variant. Nakonec Česká basketbalová federace oznámila, že se nevyhlašuje konečné pořadí, v mužské Národní basketbalové lize (NBL) není znám mistr, žádný tým nesestupuje ani nepostupuje.

„Byly jen dvě možnosti – buď se soutěže rozšíří, nebo ne. My věřili, že ano, protože jsme si NBL zasloužili a ukázali bychom se v ní v dobrém světle. Do poslední chvíle jsem slýchal smíšené názory, nakonec padl takový verdikt,“ tvrdí jindřichohradecký kouč Julian Beťko.

Hráč se zkušeností z NBA

Lions měli ročník velice dobře rozehraný. V první lize ovládli nadstavbovou část, těšili se na play off a případnou baráž, ve které by se dva nejlepší prvoligové celky utkaly s tím nejhorším z NBL o jedno postupové místo. Jihočeši navíc přivedli ze slavné NBA amerického rozehrávače Raymonda Feltona.

Místo toho po dvouměsíčním čekání museli přijmout tvrdý verdikt. „Není to spravedlivé rozhodnutí. Osobně tvrdím, že rozšířením by se nikomu neublížilo a mnohým pomohlo. Proč se svaz rozhodl opačně, nevím,“ lituje Beťko.

Odvolání proti verdiktu GBA Lions v tuto chvíli neplánují. „Celá naše organizace je smutná. Ještě jsme to neřešili, ale nečekám, že bychom se odvolávali a hledali právní cestu. Nechceme se tlačit někam, kde nás někdo nechce nebo nepovažuje za potřebné,“ pokračuje zklamaný kouč.

Pokud by byla možnost, mají Jihočeši zájem i o zakoupení licence pro nejvyšší soutěž. „Zodpovědně říkám, že pokud by se našel klub, který by ji prodával, budeme mít zájem ji získat. Pokud to tak nebude, chceme postoupit sportovní cestou za rok znovu,“ dodává Beťko.

Radost z rozhodnutí asociace nemají ani v Písku, který se celou sezonu pohyboval v popředí prvoligové tabulky. Před ukončením soutěží mu patřilo druhé místo. „V koutku duše jsme smutní. Čekali jsme od sezony víc a těšili se na její vyvrcholení. Ale situace ve světě je taková, jaká je. Rozhodnutí svazu respektujeme. Nedalo se rozhodnout tak, aby byli všichni šťastní,“ myslí si trenér Jan Čech. Písečtí Sršni ale výrazně nelitují, že je svaz neposlal o soutěž výš. „Pro nás před sezonou nebyl cílem postup. Vývoj ročníku jsme považovali za velké překvapení. Máme mladý tým, a pokud máme někdy hrát v Písku nejvyšší soutěž, tak si ji uhrajeme sportovní cestou,“ zdůrazňuje Čech.

Pro písecký klub to byla skutečně mimořádná sezona. Kromě prvního týmu mužů se dařilo i dorostencům. „Víc nás mrzí, že jsme přišli o emoce a kvalitní zápasy v play off, případně v baráži. To samé platí i pro náš tým U19. Ten poprvé v písecké historii vyhrál základní část extraligy, a pokud by přešel přes play off, město by hostilo Final Four, což by bylo i velice prestižní,“ lituje trenér mužů.

Oběma jihočeským celkům tak nezbývá nic jiného než postupně začít s přípravou na nový prvoligový ročník, ve kterém by opět měly patřit k favoritům. Otázkou je, jak se vyvine situace ohledně už dříve plánovaného rozšíření NBL z 12 na 14 účastníků. To mělo platit od sezony 2021/2022.

Radostně naopak přijali rozhodnutí ve Strakonicích. Ženský tým zůstává v nejvyšší soutěži, přestože skončil poslední.

„Jsme potěšeni. Nikoho z nás netěší, co se děje ve světě. Ale máme radost, že i příští sezonu uvidíme ve Strakonicích ty nejlepší české hráčky. To platí nejen pro extraligu žen, ale i u juniorek a kadetek,“ pochvaluje si trenér Petr Martínek. Už v průběhu sezony se nahlas mluvilo o tom, že o postup z první ligy by žádný celek neměl zájem. „Teď máme jasno a klid na to, abychom sestavili dobrý tým. Chceme být konkurenceschopnější než v uplynulém ročníku,“ má jasno Martínek.

Nechceme se tlačit někam, kde nás někdo nechce či nepovažuje za potřebné.