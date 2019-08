Kouč Chicaga na inspekci: Satoranský je vítězný typ, potřebujeme ho

Čtyřiapadesátiletý Boylen cestuje za hráči pravidelně, aby si s nimi vybudoval osobnější vztahy, ale setkání s novou akvizicí pro něj ještě cennější. Podle Boylena je Satoranský vítězný typ hráče, který Bulls potřebují.

V pátečním prvním utkání v Hamburku s Polskem viděl Boylen od Satoranského double double s 12 body a 11 asistencemi. „Tomáš zahrál velmi dobře. Tvořil hru, nabízel se pro míč, pracoval v obraně a hrál chytře, což máme rádi a potřebujeme u Bulls - jeho odolnost a inteligenci,“ řekl Boylen v rozhovoru s českými médii.

Jim Boylen, trenér Chicaga

Po úvodním zápase se Satoranským poseděl v hotelu Lindtner, kde je český tým ubytován. „Strávili jsme spolu chvíli u večeře. Je dobré ho vidět, protože jsme spolu ještě neměli moc příležitostí mluvit. Je důležité během léta navštěvovat hráče, vidět je s národním týmem. Už jsem takhle byl za (Finem) Laurim Markkanenem i (Brazilcem) Cristianem Feliciem,“ prohlásil.

„Tomáš je v českém týmu hlavní postavou. Mám pocit, že to, co předvedl proti Polsku, může dělat i pro nás. To znamená vybíhat rychle s míčem do útoku, tlačit ostatní před sebou, dělat dobrá rozhodnutí. Jeho silnou stránkou je, že dělá hráče kolem sebe lepšími. A to my potřebujeme. Máme mladé, talentované hráče a Tomáš nám může pomoct je zlepšovat,“ uvedl.

Velké rozdíly mezi jeho výkony ve Washingtonu a v české reprezentaci nevidí. „Hraje inteligentně, hru ostatním usnadňuje, snaží se v obraně, dobře komunikuje. Udělal na mě dojem svou fyzickou kondicí a dobrou formou, kterou má v téhle části léta. Hraje opravdu velmi podobně, jak jsem ho viděl hrát ve Washingtonu. Doufejme, že tak bude hrát i za nás,“ přál si Boylen.

Už v červenci krátce po podpisu měl Boylen jasno, že se za Satoranským do Evropy vydá. „Mluvili jsme spolu a dívali se na jeho program. Věděl jsem, že za národní tým bude hrát, protože to pro něj hodně znamená. Je na něj velmi pyšný. Chtěl jsem tu být a podpořit ho. Původně jsem měl v plánu dorazit už na přípravu v Praze, ale časově to nevyšlo,“ prohlásil Boylen, který se kvůli přípravám na novou sezonu na MS v Číně nevypraví.

Přes léto navštěvuje i další hráče Bulls. „Jezdím za nimi, abychom si mohli vybudovat osobnější vztahy. Aby věděli, na čem si zakládám, proč jsou pro nás jako hráči důležití, o co se v klubu snažíme. Tohle funguje skvěle. Ještě musím zajet za Zachem LaVinem a přímo odtud letím do Washingtonu za Otto Porterem. A s dalšími hráči už jsem se viděl přímo v Chicagu. Všichni hráči jsou pro nás při našem snažení důležití,“ popsal.

V červnu byl Boylen, který se posunul do role hlavního kouče Bulls loni na začátku prosince místo Freda Hoiberga, v Pardubicích na duelu českého týmu s Finskem za Markkanenem. „Pro mě jsou tyhle návštěvy i zdrojem poučení. Vidím tu věci, které se mi líbí, poznávám nové systémy, různé způsoby, jak spolu hráči komunikují a hrají. I když jde především o pracovní cesty, jsou to pro mě i výpravy za poznáním, což je pro mě hodně cenné,“ prohlásil Boylen.

V Chicagu bude Satoranský s ročním příjem 10 milionů dolarů čtvrtým nejlépe placeným hráčem za Porterem (27,25 milionu), LaVinem (19,5 milionu) a Thaddeusem Youngem (12,9 milionu). Jakou mu to slibuje pozici?

„Chceme od něj, aby hrál pro tým. A dál dělal to, co dělal dosud. Nemusí nic měnit. Chceme od něj dobrá rozhodnutí při hře, kvalitu v obraně a to, aby projevoval svůj charakter, a to i v kabině, a pomáhal nám vítězit. Výborné pro něj i pro nás je, že může zůstat sám sebou,“ řekl Boylen.

Satoranský jej upoutal už v únoru 2018 v utkání Washingtonu na hřišti Bulls. Podle Boylena ale nebylo hlavním důvodem jeho nastřílených 25 bodů, což je dosud platný český rekord v NBA. „Dal nám 25 bodů, ale taky na konci toho zápasu utrpěl otřes mozku. Zaujal mě způsob, jakým se s tou situací vyrovnal. S jakou třídou, jak byl při tom odolný. Od nás to nebyl dobrý obranný zákrok na něj. On to ale ustál, odešel po svých a jeho charakter v ten moment mě ohromil. A když jsme letos zjistili, že bychom ho mohli získat, byli jsme nadšení. Je to vítězný typ, takové hráče potřebujeme,“ prohlásil.

Při jednáních, kdy měl Satoranský i další nabídky, mu Boylen na rovinu nastínil svá očekávání. „Já jsem byl při rozmluvě s ním velmi upřímný a myslím, že to chápal. Já hráčům neslibuju minuty, slibuju jim jen náročný trenérský přístup, snahu dělat věci správně a vybudovat něco pro Chicago. Řekl bych, že se mu to zamlouvalo. Že chceme vystupovat týmově a reprezentovat co nejlíp naše město. Jeho talent je pro nás důležitý a pro jeho charakterové vlastnosti jsme ho vzali,“ doplnil.

Boylen byl už po angažování Satoranského v zámoří citován, že na pozici prvního rozehrávače počítá s Krisem Dunnem. „Tohle je hodně složitá otázka. Chtěl jsem tím hlavně říct, že v našem herním systému máme dobrého hráče, který u nás už hraje delší dobu a kterého mám rád,“ vysvětloval.

„Jestli Kris bude, nebo nebude v základu, to se ještě může měnit, protože já teď nebudu nikomu slibovat základní pětku. Kris je nicméně důležitou součástí naší hry a našeho týmu a já se těším na skvělé výkony i od něj,“ doplnil.

Satoranský byl ve Washingtonu koučem Scottem Brooksem v prvních dvou sezonách využíván spíše na křídle a na postu rozehrávače dostal více šancí při absenci Johna Walla. „Tomáš je především kvalitní basketbalista. Podle mě může hrát v našem herním systému rozehrávače, ale také si myslím, že může fungovat i na pozici 2 nebo 3,“ uvedl.

„Je schopný hrát v sestavě s kýmkoli z našeho týmu. Ať hraje s míčem, nebo mimo míč, tak ví, jak fungovat. Jeho všestrannosti, parametrů, výdrže a potenciálu zaskočit na různých pozicích si velmi ceníme,“ dodal Boylen.