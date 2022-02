Záchranu si musíme vybojovat sami, burcuje kouč basketbalistů Jihlavy

Úvodní kolo play out vás nezastihlo v dobrém rozpoložení?

Přesně tak, hlavně první půlka se nám vůbec, ale opravdu vůbec nepovedla. Musíme hodně zabrat, aby to příště bylo lepší.

Příště znamená, že v neděli hrajete doma s Polabím. Jaký je to soupeř?

Ještě kvalitnější, než byl Pelhřimov. Nicméně se určitě pokusíme urvat první výhru. Bohužel nám ale bude chybět Matyáš Janů, kterého si stáhly Pardubice.

Třeba ani soupeř nepřijede v plném složení, zrovna Polabí se totiž asi o záchranu bát nemusí. Mám pravdu?

Ano, záchranu má v podstatě jistou, takže by opory klidně mohl nechat odpočívat. Jenže zatím jezdí na zápasy všichni. Ono je to ale jedno, protože my si záchranu stejně musíme uhrát sami, nikdo jiný to za nás neudělá.

Stále zůstáváte optimistou?

Samozřejmě že věřím, že první ligu uhájíme.

A jak jsou na tom se sebevědomím vaši svěřenci?

Nálada je v našem týmu bojovná, i když je jasné, že každá porážka nás sráží. Nervozitu u kluků vnímám, přesto si myslím, že zkušenosti s bojem o záchranu už z minulosti nějaké máme, tak to zvládneme i letos.

Úkol pro příští týdny zní tedy jasně: zůstat v tabulce play out minimálně na současné šesté pozici?

Přesně. Do druhé ligy padá přímo poslední tým a předposlední bude hrát baráž. A my jsme zatím pořád nad vodou.