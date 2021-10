Jihlavští basketbalisté nadávají na páteční zápasy, nemají je s kým hrát

„Je těžké hlásit každých čtrnáct dnů v práci: Nepřijdu, jdu hrát basket. Když řeknu, že vyrazíme v 11 dopoledne, řeknou mi kluci, že nejedou. A já je naprosto chápu,“ vysvětloval kouč BC Vysočina. „Kolikrát přemýšlíme, jestli má cenu vůbec někam jezdit. Páteční zápasy bych prostě zakázal,“ dodal.

Podle Pešouta kvůli nim ztrácí jeho tým v základní části možná i polovinu bodů. „Navíc jezdit v pátek odpoledne po dálnici směrem z Jihlavy na Brno, to je šílené. Nechci se vymlouvat, ale jsem přesvědčený, že kvůli tomu jsme například hned v prvním kole prohráli v Opavě,“ zmínil Pešout prohru 72:74.

Cesta na úvodní utkání nového soutěžního ročníku totiž zabrala jihlavskému A-týmu bezmála pět a půl hodiny!

„Pořád jsme někde stáli, jenže kluci se ani nemohli protáhnout. Navíc jsme pak ještě museli oklikou přes Zlín, protože jinudy to prostě nešlo. Do cíle jsme dorazili dvacet minut před zápasem, to nestihnete vůbec nic,“ krčil rameny Pešout.

Jako ideální řešení vidí stanovení jednotného hracího termínu na neděli. „Stejně hodně týmů využívá kluky z nejvyšší soutěže, takže by to vlastně vyhovovalo všem,“ vysvětloval.

Nic takového se ovšem v nejbližší době určitě nechystá, tudíž i v pátek odpoledne cestoval trenér k zápasu do Pardubic (domácí vyhráli 80:70) jen s torzem týmu. „Musíme víc využívat dorostence, nedá se nic dělat. Ale pozitivní je, že už se ozývají hráči, kteří u nás hráli, že by nám rádi pomohli,“ poznamenal Pešout.

Pouze na nevhodný termín však všechny dosavadní prohry nesvádí, moc dobře ví i o jiných slabinách svého mužstva.

„Potýkáme se hlavně se střelbou,“ přiznal trenér. „Ale nevzdáváme se, jsme tým bojovníků. Věříme, že se brzy chytneme a budeme předvádět výkony, na které jsme byli z minulých let zvyklí,“ přidal přání.

Výsledky až na druhém místě

Úvodní zápasy má za sebou v nové prvoligové sezoně také Pelhřimov. Ten znovu těží z GBA (Get Better Academy), která sídlí v Jindřichově Hradci a je zaměřená na rozvoj hráčů do 19 let a výš.

„Náš prvotní cíl je zlepšovat hráče tak, aby po sezoně získali stipendium, případně profesionální kontrakty,“ pověděl jeden z trenérů pelhřimovského týmu Andrej Červenka. „Výsledky jsou v tomhle případě až druhotné.“

Přesto může být klub s dosavadní prezentací A-týmu spokojený – ze tří zápasů dokázal dva vyhrát. „Pořád jsou za námi ale teprve tři kola,“ připomněl Červenka, že skupina Západ, v níž Sojky působí, se stále jen rozjíždí.

Už v neděli se každopádně představí domácímu publiku. A kouč věří, že na souboj s Litoměřicemi dorazí dost diváků.

„O Pelhřimovu je známo, že má rád basketbal, lidé tady na něj chodí,“ pochvaloval si Červenka. „Už náš první domácí zápas to ukázal,“ vrátil se ve vzpomínkách o dva týdny zpátky, kdy jeho svěřenci porazili rezervu USK Praha 75:73.

V prvoligové tabulce skupiny Západ patří Pelhřimovu čtvrtá příčka, Litoměřice jsou druhé.