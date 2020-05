Odešel Jordanův předchůdce i velký poražený, elegán Jerry Sloan

Sloan trénoval Utah jako hlavní kouč celkem 23 let (1988-2011) a dvacetkrát tým dovedl do play off.

„Jerry Sloan bude navždy synonymem Utah Jazz. Ztělesňuje klub stejně jako John Stockton a Karl Malone,“ uvedl klub ve zprávě o úmrtí kouče, jemuž byla Parkinsonova nemoc diagnostikována v roce 2016.



Před působením na lavičce strávil Sloan úspěšnou hráčskou kariéru v NBA. V 60. a 70. letech hrál deset let právě za Chicago a jeho číslo 4 bylo jako první v historii Bulls vyřazeno z užívání.

V Chicagu také Sloan v předjordanovské éře trénoval. Paradoxně právě tento klub připravil o možnost dosáhnout na titul.

John Stockton (vlevo) a Karl Malone (vpravo) se smějí na tiskové konferenci s trenérem Jerrym Sloanem. Ti tři psali dějiny klubu Utah Jazz.

Konferenční triumfy z let 1997 a 1998 nicméně stále zůstávají největším úspěchem v historii týmu Jazz, který na trenérovu počest vyvěsil ke stropu haly číslo 1223 představující počet jeho vítězných zápasů. Jen Lenny Wilkens, Don Nelson a Gregg Popovich jsou úspěšnější.

V roce 2009 byl Sloan uveden do Basketbalové Síně slávy ve Springfieldu.