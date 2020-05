V pětatřiceti obelstil smrt. Pak se stal trenérskou legendou

Třináctého prosince 1977. Úterý. Ameriku zasáhla zpráva o 29 zmařených životech. Letadlo s basketbalovým týmem University of Evansville krátce po startu havarovalo. Kombinace chyb pilota a personálu letiště.

Jerrym Sloanem ta informace otřásla také.

V 60. letech byl hvězdou týmu z Evansville, slavil s ním dva tituly v NCAA Division II. Baltimore Bullets tehdy svými výkony přinutil, aby jej draftovali do NBA dva roky po sobě, napodruhé jako čtvrtého v pořadí. A v roce 1977 přijal na Evansville pozici hlavního trenéra. Po pěti dnech a bez jediného absolvovaného tréninku si Sloan vše rozmyslel a z osobních důvodů rezignoval.

Zachránil si tím život.

Se svým „náhradníkem“ Bobbym Watsonem se přátelil, radil mu. A na začátku prosince zaletěl za hráči Evansville, aby jim promluvil do duše a pozvedl jejich morálku. O týden později...

Reportáž o letecké nehodě basketbalistů Evansville:

„Neuplyne ráno, abych si na ten prosincový den roku 1977 nevzpomněl. Myslím na to pokaždé, když do do práce,“ přiznal s dvacátým výročím tragédie.

Zavzpomínal na ni i před jedenácti lety, když ho uváděli do Basketbalové síně slávy ve Springfieldu: „Ta nehoda mi připomíná, že jsou mnohem důležitější věci než basketbal, i když tu hru miluju. Budu navždycky vděčný za to, čeho se mi dostalo.“

K univerzitnímu basketbalu se už nikdy nevrátil. Nemusel, dělal kariéru v NBA. U Chicago Bulls během dvou let vystoupal z pozic skauta a trenérského asistenta na post hlavního kouče. Vydržel tři roky.

Navázal tu na své hráčské časy. S Bulls byl od jejich zrodu v roce 1966 a během deseti let se stal miláčkem fanoušků. Svou zabejčeností dělal klubovému totemu čest. Jeho číslo 4 bylo prvním vyřazeným v chicagské historii.

Jerry Sloan jako hráčská hvězda Chicago Bulls:

Ale to nejlepší mělo ještě přijít.

Po konci v Bulls se uchytil v Utah Jazz. V roce 1982 nastoupil znovu jako skaut a znovu postupně povyšoval až na pozici prvního muže lavičky. Dlouhé roky cepoval legendární duo John Stockton a Karl Malone a s nimi i střelce s moravskými kořeny Jeffa Hornacka. Vymlátil z nich dvě finále NBA, v letech 1997 a 1998 se však jejich osudem pokaždé stalo Chicago. Kralovali Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman a Phil Jackson.



Se Stocktonovým a Maloneovým koncem přišla éra Andreje Kirilenka, pak období Carlose Boozera a Derona Williamse. A s pak bomba v podobě Sloanova konce. Spory s Williamsem už neměl v 69 letech zapotřebí.

Nejspíš už také cítil, že ho opouští zdraví. Před časem se svěřil, že onemocněl Parkinsonovou chorobou. V pátek 22. května jí v 78 letech podlehl.

Jerry Sloan působil jako muž, který má vše pevně v rukou. Tenhle dojem nelhal. „Když viděl, jak některému z hráčů čouhá dres z trenek, už byl u něj a chtěl po něm, ať si ho zastrčí. Pro někoho je to jen detail, ale ukazuje, že za Sloana prostě panoval pořádek,“ vzpomíná Saša Pavlovič.

Jerry Sloan vstupuje do Basketbalové síně slávy:

Těch 26 odkoučovaných let zapsalo Jerryho Sloana do popředí mnoha trenérských žebříčků NBA.

Po 1221 zápasech základní části se radoval z výhry a je v této bilanci čtvrtý v pořadí, za Donem Nelsonem, Lennym Wilkensem a Greggem Popovichem. Tisícovky vítězství s jedním týmem docílil jako první v dějinách ligy.

„Nekonečných“ 23 ročníků u Jazz bylo svého času rekordem nejen v NBA, ale i napříč všemi čtyřmi velkými americkými ligami, aktuální 24. sezonou jej překonal Gregg Popovich ze San Antonia.

Jen jednou za 23 let měl Sloan s Jazz více porážek než vítězství. Šestnáctkrát dovedl Utah k 50 výhrám v základní části, devatenáctkrát do play off. V bojích o titul přidal dalších 98 vítězství (historicky šesté místo mezi trenéry).

Číslo 1223 je celkový počet výher Jerryho Sloana s Utah Jazz (základní část plus play off):

„Jerry Sloan bude vždycky synonymem pro Utah Jazz,“ prohlásil klub ze Salt Lake City ve své vzpomínce na zesnulého. Ano, je to přesně tak.