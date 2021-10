Čas pro nymburského zabijáka. Mám to rád, řekl zachránce Harding

Harding se díky bodovému zisku v třetím zápase Nymburku v Lize mistrů vyšvihl na třetí místo střeleckých tabulek celé soutěže.

„Tolik to pro mě neznamená. Na druhou stranu jsem ale střelec, tak je hezké to vidět,“ usmíval se po zápase kanonýr, jenž ve třech odehraných utkáních sbírá průměrně 24 bodů na zápas.

Proti Igokeji se Američan rozstřílel ve třetí čtvrtině. Právě včas. Hosté po poločase zpevnili obranu a domácí neměli recept, kromě Hardinga... Tomu se několikrát podařilo skórovat z individuálních akcí v těžkých pozicích na konci časového limitu.

„Potřebovali jsme koše, tak jsem je začal dávat,“ konstatoval po zápase lakonicky Harding. „Spoluhráči mě podpořili. Chtěli po mně, ať jsem dál agresivní v útoku,“ dodal.

I tak ale třetí dějství Středočeši prohráli 18:31 a do závěrečné části šli s mankem dvou bodů.

Bylo třeba něco vymyslet.

Nymburský Jerrick Harding zakončuje rychlý protiútok v zápase Ligy mistrů proti bosenskému celku Igokea.

Domácí hráče vyšvihl zpět do vedení sedmi body v rychlém sledu kapitán Vojtěch Hruban. Toho vzápětí doplnil i Harding. Před dvěma týdny proti PAOK Soluň rozhodl americký rozehrávač dramaticky košem s klaksonem, s Igokeou si to více rozložil.

Harding se v poslední části blýskl deseti body, včetně trojky dvě minuty před koncem utkání, která zvýšila náskok Nymburka na šest bodů. To už si pak domácí pohlídali. Publikum v pražské sportovní hale Královka, kam se Nymburk vrátil po roce a půl, mohlo slavit.

„Hodně se mi líbila atmosféra. Fanoušci byli úžasní. Rozhodně nám to pomohlo,“ vyprávěl Harding, který si v herním transu ani nevšiml, že domácí publikum vyvolávalo jeho jméno pokaždé, když šel na střídačku. „To je super, že to dělali, ale já byl tak soustředěný, že jsem to nevnímal,“ svěřil se třiadvacetiletý hráč.

Tam, kde se rozhoduje

Před příchodem do Česka studoval Harding stejně jako slavný rozehrávač Portlandu Damian Lillard na univerzitě Weber State. Harding je dokonce tamějším králem střelců s 2266 body za svoji čtyřletou univerzitní kariéru.

V posledních zápasech se projevuje i jiná jejich podobnost - umění zabrat ve správný moment.

„Dame time“ je spojení, se kterým je obeznámený skoro každý fanoušek NBA. Definovat se dá různě. Novinář Kevin Pelton z ESPN zvolil tuto formulaci: „Dame Time je chvíle, kdy se klidný Damian Lillard, hvězda Portlandu, promění v chladnokrevného ničitele soupeřových obran.“

A přesně taková fráze by vystihovala i poslední dva zápasy Hardinga v Lize mistrů. Před čtrnácti dny potopil v poslední sekundě PAOK Soluň, teď si počíhal i na Igokeu.

Hardingův rozhodující koš v utkání s PAOK Soluň:

TrendBasket @TrendBasket Jerrick Harding, adrenalin dolu o kaostan maç kazandıran basketi çıkarıyor! (: @BasketballCL) https://t.co/YHjSYLmdXE oblíbit odpovědět

„Snažím se v takových okamžicích rozhodnout utkání. Děkuji spoluhráčům, že mi v těch momentech dávají sebejistotu a nechají mě být sám sebou. Nechci znít namyšleně, ale mám to rád,“ přemítal Harding po prvních třech zápasech Ligy mistrů.

Přesně takovou hru si od jeho loňské akvizice v Nymburku slibovali.

„Je hladový, soutěživý a hlavně se hodí do našeho stylu basketbalu. Je to ofenzivní zabiják. A to i přesto, že se 185 centimetry patří k menším hráčům,“ popisoval loni v srpnu novou posilu tehdejší trenér Nymburka Oren Amiel.

Až pod novým koučem Aleksanderem Sekuličem ale Harding naplno ukazuje svůj potenciál, který byl v loňské sezoně ve stínu prvního rozehrávače Retina Obasohana.

„Nový trenér Saša mi dal ještě větší roli a hraju více minut,“ pochvaluje si Harding. „Minulý rok byl hlavně o zvykání si. Byl to pro mě první rok v roli profesionála,“ upozornil.



„Snažím se hrát naplno a dělat vše pro vítězství. Ale pořád jsem mladý hráč, který se učí od našich veteránů. Stále si rád poslechnu, když pro mě mají nějakou radu,“ uzavřel Američan.