Macešská Amerika, šílící Čína. Linmánie se přesouvá do Pekingu

Jedenatřicetiletý rozehrávač s diplomem z Harvardu opouští NBA po devíti sezonách, během nichž vystřídal osm klubů.

Uplynulý ročník Jeremy Lin zahájil jako hráč Atlanty a dokončil ho v Torontu. Za Raptors nastoupil do 23 zápasů základní části a do osmi utkání play off včetně jednoho finálového duelu proti neúspěšným obhájcům titulu z Golden State.

Lin nikdy neprošel draftem a proslavil se zejména v roce 2012 při angažmá v New York Knicks. Sérií velmi povedených zápasů tehdy vyvolal horečku, pro kterou se vžil pojem „Linsanity“, což je spojení jeho jména se slovem „insanity“ (šílenství).

Zámořskou ligu hrál také za Golden State, Houston, Los Angeles Lakers, Charlotte a Brooklyn, ale jeho kariéru ničila častá zranění. V základní části odehrál 480 zápasů s průměry 11,6 bodu a 4,3 asistence, do dalších 25 utkání zasáhl v play off.

Jeremy Lin hovoří s novináři.

V NBA už Američan s tchajwanskými kořeny angažmá nenašel. („Zdá se mi, že to se mnou kluby vzdaly,“ postěžoval si před pár týdny v domovině svých rodičů.) Odmítl i nabídku z bohatého ruského klubu CSKA Moskva a místo toho se vydal tam, kde ho budou obletovat nejvíce. Do Číny.

V Ducks má šanci navázat na slavné roky Stephona Marburyho, který si v nejlidnatější zemi světa získal pozici sportovní ikony a výrazně pomohl zpopularizovat basketbal.