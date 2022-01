Odstavit Američanky? Nemožné! ocenila Hanušová hvězdy Jekatěrinburgu

V květnu minulého roku server ESPN vydal seznam 25 nejlepších hráček WNBA. Jak to souvisí s euroligovým mačem mezi USK a Jekatěrinburgem?

Slavný a stejně tak i bohatý ruský tým má ve své sestavě hned tři jména z tohoto elitního seznamu. Spolu s jednou z nejlepších rozehrávaček světa Courtney Vanderslootovou tam figurují i pivotky Jonquel Jonesová a Brittney Grinerová.

Ve středu v Praze úřadovaly především poslední dvě jmenované. Jonesová zaznamenala 20 bodů s úspěšností střelby přes 66 procent. Grinerová 25 bodů, přičemž 80 % jejích pokusů z pole skončilo v obroučce.

Brittney Grinerová z Jekatěrinburgu zakončuje pod košem USK.

Úkolu zastavit je se zhostila mimo jiné i Alena Hanušová, jež na hřišti strávila přes osmnáct minut.

„Těžké,“ hodnotila jednoduše Češka, jaké to je bránit zmíněné Američanky. „Jsou to jedny z nejlepších hráček na světě. K tomu mají ještě takovéhle parametry. Obě přes dva metry (Jonesová má podle tabulek ve skutečnosti „pouze“ 198 centimetrů), sto kilo k tomu. Odstavit je od koše je opravdu pro jednoho člověka až nemožné,“ líčila Hanušová.

Americké dvojici se dalo konkurovat při absenci podkošové opory Alyssy Thomasové jen těžko.

„Určitě chyběla,“ věděla Hanušová. „Chyběla ta rychlost a lehkost v rychlém protiútoku. Kdyby hrála Alyssa, tak by ten zápas vypadal jinak. Nemůžu říct jak, ale měly bychom i víc hráček na střídání. Pro mě to byl prakticky první pořádný zápas od zranění,“ upozornila.

Sestřih utkání USK - Jekatěrinburg:

Srbská pivotka USK Dragana Stankovičová navíc neměla svůj den.

Nedávala dvojtakty, neproměňovala lehké koše. „Stankovičová dneska na její poměry hrála dost špatně,“ zhodnotila koučka USK Natália Hejková. Velký podíl na tom určitě měl strašák v podobě dvou obrovitých Američanek pod košem…

Přijatelná porážka

Pražanky ještě pár minut před koncem poločasu vedly. Pak ale po několika útočných doskocích soupeřek začaly ztrácet, zbytek utkání už si Jekatěrinburg pohlídal.

Co se stalo před koncem poločasu? „Vystřídaly a hrály převážně s Grinerovou a Jonesovou, což na jednu stranu potěší, že měly vůči nám respekt, my jsme ale nebyly podle mě schopné je bránit. Takže to pak dopadlo, jak to dopadlo,“ vyprávěla Hanušová, jak před koncem poločasu začal hostující trenér Miguel Mendez nasazovat americké pivotky společně – to byl recept, který platil.

S prohrou s těžkým soupeřem byla po zápase smířená i trenérka Hejková.

„Nemůžu být nějak extra nespokojená. Mohly jsme být v určitých činnostech lepší, ale hrály jsme proti výběru světa. Diváci dnes mohli vidět ty nejlepší pivotky z WNBA. Chvilkami jsme si poradily, ale většinu zápasu jsme hlavně pod košem tahaly za kratší konec,“ hodnotila.

Porážka s hvězdným týmem o 13 bodů se nezdá jako špatný výsledek. „Není to samozřejmě úplně špatné. Ale devadesát bodů s naší obranou? Určitě bychom byly radši, kdyby nám daly méně,“ řekla Hanušová.

Hanušová se po zápase zastavila i u svého zdravotního stavu. „Koleno mě nebolí, achilovka taky ne. Musela jsem přejít na ortézu. Už si kotníky netejpuju, protože jakmile jsem to udělala, začaly mi hořet achilovky,“ vysvětlila.

Pražankám ve skupině zbývají tři zápasy. Ten nejbližší sehrají 19. ledna ve Španělsku. „Následuje zápas se Salamancou, na který se budeme určitě hodně připravovat. Budeme se snažit přizpůsobit tréninky tak, abychom se zase vrátily do rytmu,“ uzavřela třicetiletá pivotka.