Jedna sezona a konec. Reprezentační kouč Bartoň už basketbalisty USK nepovede

Šestačtyřicetiletý Bartoň, který jako hráč triumfoval v roce 2010 s Barcelonou v Eurolize, nahradil loni v létě Davida Galea. Pod vedením amerického kouče USK v minulé sezoně vypadl rovněž v předkole play off s Ostravou. V září byl pak Bartoň jmenován nástupcem Španěla Diega Ocampa u české reprezentace.
Bývalý kapitán národního týmu prožil v USK premiéru v roli hlavního kouče v české lize. Předtím trénoval především v USA a ve Španělsku, v roce 2023 vybojoval s českou akademickou reprezentací historické zlato na světové univerziádě v Číně.
Během kariéry hrál Bartoň za Děčín, Valparaiso University, Boloňu, Řím, Badalonu, Barcelonu, Valencii či Nymburk, krátce se objevil také v USK. U národního týmu pracoval nejprve jako asistent trenéra Ronena Ginzburga.